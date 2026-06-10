【小倉唯写真集（仮）】 9月18日 発売予定 予価：3,850円

「小倉唯写真集（仮）」先行イメージカット

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イマジカインフォスは、声優の小倉唯さんの最新写真集を9月18日に発売する。予価は3,850円。

小倉唯さんは「ウマ娘 プリティーダービー」のマンハッタンカフェ役や、「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」の花里みのり役などを演じている人気声優。

三十代最初の写真集となる今作で訪れたのは、二十歳で発売した写真集「ゆいはたち」と同じ沖縄。当時撮影したロケ地も訪れて、懐かしい記憶をたどりながらも、さらにキャリアを積んだ今だからこそできる表情も収めた、新たな一歩を踏み出す一冊となっている。

写真集の編集と制作は、小倉さんをデビュー当時から取材してきた声優グランプリが担当している。各電子書籍ショップでは限定特典付きの早期予約の受付が始まっている。さらに10月12日には発売記念のイベントも開催される。

【小倉唯さんのコメント】

今回の撮影地は、『ゆいはたち』で訪れた思い出の地・沖縄！ 約10年ぶりに、再びこの場所で写真集を撮影できたことがとても感慨深かったです。当時訪れた場所を巡りながら、あの頃とはまた違う今の自分の姿を残していただきました。衣装やシチュエーションも幅広く挑戦していて、大人っぽい表情から素に近いカットまで、いろいろな私を楽しんでいただけると思います。ぜひ楽しみにしていてください♪

「小倉唯写真集（仮）」先行イメージカット

「小倉唯写真集（仮）」先行イメージカット

早期予約キャンペーン

インフォスクエア

期間内にインフォスクエアで予約した人全員にB2ポスターをプレゼント。

応募期間：6月10日～8月16日23時59分

□インフォスクエア予約ページ

アニメイト・ゲーマーズ

期間内にアニメイトとゲーマーズで予約した人全員にポストカードをプレゼント。

応募期間：6月10日～8月2日23時59分

※アニメイト・ゲーマーズで絵柄は異なります

イベント情報

アニメイト・ゲーマーズ・インフォスクエア「発売記念イベント」

イベント内容：特典ブロマイドサイン会に抽選で招待。

日程：10月12日

会場：東京都内某所

応募期間：

アニメイト・ゲーマーズ：9月14日まで

インフォスクエア：9月23日まで

当選通知：10月上旬頃予定

応募方法：下記リンクで詳細を確認

□アニメイト詳細ページ

□ゲーマーズ詳細ページ

□インフォスクエア詳細ページ

ゲーマーズ発売記念展示

秋葉原でパネル展を開催する。展示に使用したパネルには直筆サインとコメント、宛名を入れて抽選でプレゼントする。

期間：9月16日～約2週間

会場：AKIHABARAゲーマーズ本店

（東京都千代田区外神田1-14-7 外神田一丁目ビル）

プレゼント対象者：

ゲーマーズ全店舗または通販にて期間中に「小倉唯写真集（仮）」を予約、購入した人に、1冊につき1枚「応募用紙」を配布。抽選でのプレゼントとなる。

応募用紙配布期間：

9月16日～ なくなり次第終了

※商品が搬入され次第、キャンペーン開始

限定版・特典情報

アニメイト

特典：L判ブロマイド2枚セット

早期予約キャンペーン：ポストカード

8月2日23時59分までの早期予約特典

□予約ページ

ゲーマーズ

特典：L判ブロマイド2枚セット

AKIHABARAゲーマーズ本店でご予約・ご購入のお客様には上記特典に加えて、【複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド】をプレゼント！

早期予約キャンペーン：ポストカード

8月2日23時59分までの早期予約特典

□予約ページ

インフォスクエア

特典：

(1)インフォスクエア限定カバー

※通常版のカバーは付きません

(2)L判ブロマイド2枚セット

早期予約キャンペーン：B2ポスター

8月16日23時59分までの早期予約特典

限定版：アナザーフォトブック＋アクリルスタンド+ポストカード5枚セット(1枚は複製サイン＆コメント入り) 付き

予価：8,250円

■限定版予約ページ

■通常版予約ページ

オフィシャルファンクラブ「Yui‘s＊Company.」

特典：「Yui‘s＊Company.」限定カバー

※通常版のカバーは付きません

受付期間：6月10日10時～8月2日23時59分

□予約ページ

その他

■セブンネット

特典：L判ブロマイド

□予約ページ

■楽天

特典：L判ブロマイド

□予約ページ

■HMV

特典：L判ブロマイド

□予約ページ

■ヨドバシカメラ

特典：L判ブロマイド

□予約ページ

■電子書籍

特典：

電子限定カバー（全ストア共通）

※通常版のカバーは付きません

電子版限定特典（全ストア共通）

写真集未掲載のカットを収録！

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※特典付き販売は、特典の在庫がなくなり次第終了いたします。品切れの場合もございますのでご了承ください。

※お手数ですが、在庫状況や予約・通販対応につきましては、各店舗・法人にお問い合わせください。

※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。