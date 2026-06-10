「目標は明確です。昇格です」愛媛が大木武監督の続投を発表
愛媛FCは10日、大木武監督の続投を発表した。
今季から愛媛監督に就任した大木氏。チームは百年構想リーグWEST-Aで5位となり、プレーオフラウンドの結果、20位となっていた。
26-27シーズンも指揮を執る大木監督はクラブを通じ、「6月6日をもって愛媛FCの百年構想リーグの全日程が終了しました。まず、シーズンを通して愛媛FCを支えてくださったサポーターの皆さま、スポンサー・パートナー企業の皆さま、クラブ関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。2026-27シーズンも引き続き監督を務めさせていただくことになりました。目標は明確です。昇格です。その目標を達成するために、選手、スタッフ、クラブに関わるすべての人と力を合わせ、一戦一戦全力で戦います。来シーズン、皆さまとともに昇格の喜びを分かち合えるよう、全身全霊を尽くします。引き続き、熱いご声援をよろしくお願いいたします。」とコメントしている。
今季から愛媛監督に就任した大木氏。チームは百年構想リーグWEST-Aで5位となり、プレーオフラウンドの結果、20位となっていた。
26-27シーズンも指揮を執る大木監督はクラブを通じ、「6月6日をもって愛媛FCの百年構想リーグの全日程が終了しました。まず、シーズンを通して愛媛FCを支えてくださったサポーターの皆さま、スポンサー・パートナー企業の皆さま、クラブ関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。2026-27シーズンも引き続き監督を務めさせていただくことになりました。目標は明確です。昇格です。その目標を達成するために、選手、スタッフ、クラブに関わるすべての人と力を合わせ、一戦一戦全力で戦います。来シーズン、皆さまとともに昇格の喜びを分かち合えるよう、全身全霊を尽くします。引き続き、熱いご声援をよろしくお願いいたします。」とコメントしている。