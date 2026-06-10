お笑いコンビ「見取り図」が10日、都内で行われたライフルホームズのイベントに登場。リリー（41）は、先月にフリーアナウンサーの今川菜緒（29）との結婚を発表してから初めて公の場で祝福を受けた。

司会者から「ご結婚おめでとうございます」と祝福され、報道陣からも拍手を受けたリリーは「ありがとうございます。これからも愛妻家タレントとしてやっていきたいと思います」と宣言。「杉浦太陽さんとヒロミさんがライバルです」と語った。

結婚後の反響について「凄かったですね」とした上で「今までは男の一人暮らしなので治安とかなんでもよかった。ママのためにこれからは。選んでいこうかなと思っています。ママのための家と思って」と"妻ファースト"を誓った。

相方の盛山は「凄いな！愛妻家やな！今まではお遊び大好きなキャラでやっていたのに、そんなすぐ舵切れる？」とツッコみ、リリーの結婚について「「雹（ひょう）が降るんかと思いましたね。結婚する気ないと思ってたんで。独身を謳歌（おうか）してたんで」と改めて驚きを口にした。

リリーは5月27日深夜放送のTBSラジオ「スタンド・バイ・見取り図」の番組後半に突然、「あとね、結婚しました」とサラっと報告。盛山晋太郎が「結婚したって言った？」と聞くと「この前ね、紆余（うよ）曲折ありましたけど、先日籍を入れました」と報告。婚姻届の証人となった盛山も「やっとですか、リリーさん」と語った。

お相手は「フライデー襲撃の時の」と告白。お相手は昨年8月に交際が報じられていたフリーアナウンサーの今川菜緒（29）で、結婚の実感は？と聞かれると「1年間くらい一緒に住んでいるし」特に変わりはないと語っていた。