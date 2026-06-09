令和８年６月９日１４時３０分 気象庁 発表

【画像】今後の気温、全国の天気

２週間気温予報

北・東日本の気温は、向こう２日間程度は平年並か低いですが、その後は平年並か高い日が多いでしょう。

西日本の気温は、向こう６日間程度は平年並か低い日が多いですが、その後は高い日が多いでしょう。

沖縄・奄美の気温は、向こう１週間程度は冷涼な空気に覆われやすいため低い日が多く、奄美地方ではかなり低い日もあるでしょう。農作物の管理等に注意してください。その後は平年並でしょう。沖縄地方では、１６日頃からは各地で真夏日となる見込みです。熱中症対策など健康管理に注意してください。

・最近１週間の実況と今後２週間先までの平均気温の推移を表示しています。

・２週目の予報は中心の日に前後２日間を加えた５日間の平均（平均気温の５日間平均）です。平均期間は中心の日の下に表示しています。２週目のかなり高い（かなり低い）は、かなり高い（かなり低い）気温となる確率が30％以上のときに表示します。

■６月１７日～６月２１日の５日間平均気温（画像）

・8日先から12日先まで5日間平均した日平均気温を表示しています。

・かなり高い（かなり低い）は、かなり高い（かなり低い）気温となる確率が30％以上のときに表示します。

■山形は（画像）

※画像は気象庁より

・最近１週間の実況と今後２週間先までの気温の推移を表示しています。

・２週目の予報は中心の日に前後２日間を加えた５日間の平均（最高気温の５日間平均、最低気温の５日間平均、平均気温の５日間平均）です。平均期間を中心の日の下に表示しています。２週目のかなり高い（かなり低い）は、かなり高い（かなり低い）気温となる確率が30％以上のときに表示します。

・グラフに重ねたピンク色又は薄青は気温の予測範囲を表しており、実況の気温がその予測範囲に入る確率はおよそ80％です。

■全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2719736?display=1