YOASOBI・Ayase×King Gnu・新井和輝の“ほぼ初対談” 音楽ルーツや素顔に迫る
J-WAVE『SPARK』10日放送回に、YOASOBIのAyaseがゲストで登場。ナビゲーターを務めるKing Gnu・新井和輝との共演が実現する。
【写真あり】常田大希がMステ出番後“子どもKing Gnu”たちとの記念ショットを公開
新井とAyaseは同世代でありながら、これまでは音楽現場であいさつを交わす程度だったとのこと。ほぼ初対談となる今回は、Ayaseの激動の音楽ルーツを深掘りするほか、お互いの印象や現在の音楽活動についても語り合う。
さらに、『SPARK』でおなじみの人気企画「偏見選手権」を、ゲスト特別版「Ayase偏見選手権」として開催。リスナーから寄せられた“Ayaseに対する偏見”をもとにトークを展開する。Ayaseの自宅でのストイックな一面が明かされ、新井も驚きを見せる。
音楽シーンの第一線で活躍する同世代アーティスト同士の貴重なトークとなる。放送はradikoのタイムフリー機能にて、オンエアから1週間聴取可能。
■放送予定
6月10日（水） 深0：00〜深1：00 ＜J-WAVE（81.3FM）＞
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新井とAyaseは同世代でありながら、これまでは音楽現場であいさつを交わす程度だったとのこと。ほぼ初対談となる今回は、Ayaseの激動の音楽ルーツを深掘りするほか、お互いの印象や現在の音楽活動についても語り合う。
音楽シーンの第一線で活躍する同世代アーティスト同士の貴重なトークとなる。放送はradikoのタイムフリー機能にて、オンエアから1週間聴取可能。
■放送予定
6月10日（水） 深0：00〜深1：00 ＜J-WAVE（81.3FM）＞