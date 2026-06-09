５日、河南省商丘市夏邑県会亭鎮で、小麦を収穫するコンバイン。（商丘＝新華社配信／王高超）

【新華社北京6月9日】中国農業農村部によると、5日午後5時時点で、全国の小麦の収穫面積は約1230万ヘクタールとなり、総作付面積の半分を超えた。

５日、河南省焦作市温県黄河街道灘王庄村で、小麦を収穫するコンバイン。（焦作＝新華社配信／黄福興）

５日、江蘇省連雲港市贛楡区窅庄鎮で、小麦を収穫するコンバイン。（連雲港＝新華社配信／司偉

５日、山東省臨沂市平邑県平邑街道で、収穫した小麦をトラックに積み込む作業員。（臨沂＝新華社配信／武紀全）

５日、陝西省渭南市華州区赤水鎮で、小麦を収穫するコンバイン。（渭南＝新華社配信／崔正博）

５日、江蘇省淮安市金湖県銀塗鎮で、収穫した小麦を荷降ろしするコンバイン。（ドローンから、淮安＝新華社配信／梁徳斌）

５日、江蘇省興化市周庄鎮殷庄村で、小麦を収穫するコンバイン。（ドローンから、興化＝新華社配信／周社根）

６日、江蘇省揚州市邗江区槐泗鎮で、小麦を収穫するコンバイン。（ドローンから、揚州＝新華社配信／孟徳竜）