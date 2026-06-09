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意外と知らないトイトレの罠…4歳でおむつが外れない親が陥るNG行動

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル」が「【トイレ拒否】4歳でまだオムツ…焦らず進める卒業への道（お手紙シリーズ）」を公開した。動画では、4歳になってもおむつが外れない子どもに悩む親の相談に対し、助産師のHISAKOさんが「トイトレは不要」であるという衝撃的な結論と、その背景にある脳の発達の仕組みについて解説している。



HISAKOさんはまず、視聴者から寄せられた「4歳の娘がトイレやパンツを嫌がり、おむつが外れない」という切実な悩みを紹介。これに対し、「3歳、4歳でおむつが外れていない状態は普通であり、慌てる必要はない」と明言した。おむつが外れてトイレで排泄できるようになるのは、本人の意志や根性論で進むものではなく、「神経発達」「感覚の処理」「安心できる環境」の3つが揃って初めて自然に進むものだと定義する。



動画の大きな特徴は、排泄の仕組みを脳科学の視点から解説している点だ。膀胱に尿が溜まると脳幹が察知し、視床下部が反射を起こすが、最終的に「今出していいか」を判断するのは前頭前野であるという。4歳児はこの前頭前野が発達途中であり、情報の処理や制御が追いついていない状態だと説明。特に相談者の娘のように感覚が鋭いタイプの子は、トイレでの不快な記憶が残りやすく、脳が安全だと判断しない限り排泄を許可しないのだと語った。



さらにHISAKOさんは、親が焦って口うるさくトイレを促すことは逆効果になると警告。「トイトレなんかやめてしまえ」と力強く述べ、親の期待を捨てることが重要だと説く。子どもが「おしっこが出る」と教えてくれたら、無理にトイレに誘うのではなく、「教えてくれてえらかったね」と実況中継のように事実だけを伝え、伝えられたこと自体を褒めるべきだとアドバイスした。



最後にHISAKOさんは、脳の発達には個人差があり、4歳で排泄が自立していないのは単に神経発達の回路が育っている最中であると強調。安心できる環境さえ整えば「ある日突然おむつが外れたりする」と述べ、親の不安を取り除く形で温かいエールを送っている。