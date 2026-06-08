令和ロマン・くるま、相方ケムリのまさかの行動暴露 初監督作の撮影で「本物でいいですか？」
お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるま（※高＝はしご高）が8日、都内で行われた自身初の初監督作品 短編映画『BREAK SHOT』特別上映＆監督キャスト トークイベントに登壇。作品の立ち上げ経緯を明かす中で、相方である松井ケムリの撮影現場での“まさかの行動”を暴露した。
【集合ショット】シックな装いで登場した高比良くるま＆高橋侃ら出演者
本作は、元々はコンビの単独ライブの合間に流すVTR映像として企画されたもの。ケムリにドッキリを仕掛ける企画の1つだったといい、くるまは「（ケムリには）内容を伝えずに出してみて、どうなるか、みたいな」と明かした。
撮影中、内容を知らされていないケムリは不可解な状況の連続だったはずだが、くるまが驚いたのはその受け入れ力の高さ。準備から撮影まで、一切疑問を挟まずに身を委ねていたという。
ビールを飲んでタバコを吸うシーンの撮影では、スタッフが偽物のタバコを用意していたにもかかわらず、ケムリは自ら「本物（のタバコ）でいいですか？」と提案し、そのまま本物を吸って撮影に臨んだ。
くるまは「元々はお互いに1個ずつ相方にドッキリをかけるっていう大きい企画のうちの1つだったんです。向こう（ケムリ）が僕にかけたいドッキリがなくてやらなかったんですけど、最終的に土壇場で絵本描いてましたけど」と裏話を告白。相方のマイペースすぎる裏側に、会場は笑いに包まれていた。
本イベントは、米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭『ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2026』（略称:SSFF & ASIA）内のイベント。本作は、5月16日の令和ロマンの単独ライブ『RE:IWAROMAN』での公開を皮切りに始動。漫才を通して培ってきた言葉の応酬、間、空気を生み出す力を映像へと拡張した、全編ドライブレコーダー視点の定点カメラで描く、新たなブラックコメディ作品。
お笑いコンビ・サルゴリラの児玉智洋が主演を務めたほか、相方・松井ケムリ、オダギリジョー、高良健吾、森川葵、前田旺志郎、高橋侃、遠藤雄斗らが出演。シンガポールの映画祭での受賞も果たすなど、くるまの新たな表現領域としても注目を集めている。
ほかに、児玉智洋、前田旺志郎、高橋侃（※高＝はしごだか）、遠藤雄斗が登壇した。
【集合ショット】シックな装いで登場した高比良くるま＆高橋侃ら出演者
本作は、元々はコンビの単独ライブの合間に流すVTR映像として企画されたもの。ケムリにドッキリを仕掛ける企画の1つだったといい、くるまは「（ケムリには）内容を伝えずに出してみて、どうなるか、みたいな」と明かした。
ビールを飲んでタバコを吸うシーンの撮影では、スタッフが偽物のタバコを用意していたにもかかわらず、ケムリは自ら「本物（のタバコ）でいいですか？」と提案し、そのまま本物を吸って撮影に臨んだ。
くるまは「元々はお互いに1個ずつ相方にドッキリをかけるっていう大きい企画のうちの1つだったんです。向こう（ケムリ）が僕にかけたいドッキリがなくてやらなかったんですけど、最終的に土壇場で絵本描いてましたけど」と裏話を告白。相方のマイペースすぎる裏側に、会場は笑いに包まれていた。
本イベントは、米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭『ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2026』（略称:SSFF & ASIA）内のイベント。本作は、5月16日の令和ロマンの単独ライブ『RE:IWAROMAN』での公開を皮切りに始動。漫才を通して培ってきた言葉の応酬、間、空気を生み出す力を映像へと拡張した、全編ドライブレコーダー視点の定点カメラで描く、新たなブラックコメディ作品。
お笑いコンビ・サルゴリラの児玉智洋が主演を務めたほか、相方・松井ケムリ、オダギリジョー、高良健吾、森川葵、前田旺志郎、高橋侃、遠藤雄斗らが出演。シンガポールの映画祭での受賞も果たすなど、くるまの新たな表現領域としても注目を集めている。
ほかに、児玉智洋、前田旺志郎、高橋侃（※高＝はしごだか）、遠藤雄斗が登壇した。