2026年7月放送、TVアニメ『幼女戦記供OPテーマがMYTH & ROIDに決定！

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2017年から約9年の時を経て、待望のTVアニメ『幼女戦記供戮梁格圓2026年7月より放送開始！TVアニメ、劇場版から引き続きMYTH & ROIDがOPテーマを担当することが決定。アニメーション制作は第1期に続きNUTが担当する。

原作ライトノベルは、カルロ・ゼン氏によるミリタリーファンタジー。エリートサラリーマンが、金髪碧眼の幼女ターニャとして異世界に転生。魔導と銃器が入り混じる激動の戦乱を、持ち前の合理主義と圧倒的な魔導センスで生き抜いていく様を描く。

第2期は、統一暦1926年秋、ターニャ・フォン・デグレチャフ中佐は新編されたサラマンダー戦闘団の指揮官に任じられ、再び激動の最前線へ身を投じる。しかし、その実態は不条理な寄せ集め部隊だった。さらに早すぎる連邦の冬が到来し、帝国は出口のない泥沼の戦いへと追い詰められていく。各国が圧倒的勝利を渇望し、誰もが本質を見失う中、ターニャは抗いようのない過酷な戦場で戦い続ける。続報をお楽しみに！

＜MYTH & ROIDよりコメント＞

一期、そして劇場版に引き続きMYTH & ROIDがTVアニメ『幼女戦記II』OPを担当させていただきます。

今回の楽曲「Why? RED induction」は一期OP「JINGO JUNGLE」の野生的な高揚感を引き継ぎつつ、２期ならではのシリアスさと悲哀を込めた楽曲になっています。

終わりなき戦争を見つめながら、胸に湧き上がる無力感。虚しさに抗うように口をついて出る皮肉。

でもその根本には生き延びることを諦めない意地があります。

闇を生きるため、フラストレーションを消化して心を奮い立たせるように皆で盛り上がれる曲になれば嬉しいです。

●楽曲情報

TVアニメ『幼女戦記供OPテーマ

「Why? RED induction」

MYTH & ROID

作詞・作編曲：MYTH & ROID

●ライブ情報

MYTH & ROID Tour 2026-2027 “I know your fire”

7.17(金)

《東京》BLAZE GOTANDA

開場 18:15／開演 19:00

8.9(日)

《群馬》Club JAMMERS

開場 17:00／開演 17:30

8.11(火・祝)

《栃木》HEAVEN’S ROCK UTSUNOMIYA VJ-2

開場 17:00／開演 17:30

9.21(月・祝)

《岡山》OKAYAMA YEBISU YA PRO

開場 17:00／開演 17:30

9.22(火・祝)

《福岡》INSA

開場 17:00／開演 17:30

10.4(日)

《大阪》Banana Hall

開場 17:00／開演 17:30

10.12(月・祝)

《埼玉》HEAVEN’S ROCK KUMAGAYA VJ-1

開場 17:00／開演 17:30

11.1(日)

《静岡》LIVE ROXY SHIZUOKA

開場 17:00／開演 17:30

11.3(火・祝)

《愛知》THE Bottom Line

開場 17:00／開演 17:30

and more…

●作品情報

TVアニメ『幼女戦記供

2026年7⽉8⽇（⽔）よりテレビアニメ放送開始！

AT-X 21：30〜

TOKYO MX 23：30〜

サンテレビ 25：00〜

ＫＢＳ京都 25：30〜

ＢＳ11 25：30〜

テレビ愛知 25：30〜

配信情報

ABEMA・dアニメストアにて地上波先⾏・最速配信決定！

・ABEMA・dアニメストア

7⽉8⽇（⽔）より毎週⽔曜 23:00〜

・その他サイト

7⽉11⽇（⼟）より毎週⼟曜 23:00〜

＜イントロダクション＞

統一暦1926年、秋。

ターニャ・フォン・デグレチャフ中佐は、

新編されるサラマンダー戦闘団の指揮官に任じられ、

再び苛烈な戦線へと身を投じる。

臨機応変に編成される戦闘団は見た目こそは精強だが、

その実は寄せ集めに過ぎなかった。

これで戦争を戦えるのか？

不条理な現実に吠えるターニャ。

追い打ちをかけたのは早すぎる連邦の冬だ。

帝国は出口のない泥沼でもがいていた。

各国が求めるのは、すべてを終わらせるための圧倒的勝利。

しかし、誰も知らない。

自分達が何を望んで、それが本当は何を意味するのかを。

抗いようもなく、ターニャは激動の最前線に立ち続ける――。

【スタッフ】

原作：カルロ・ゼン(「幼女戦記」KADOKAWA刊)

キャラクター原案：篠月しのぶ

監督：山本貴之

シリーズ構成・脚本：猪原健太

キャラクターデザイン・総作画監督：細越裕治

サブキャラクターデザイン：谷口宏美・牧孝雄・栗田新一

服飾デザイン：谷口宏美

魔導具デザイン：江畑諒真・月田文律

プロップデザイン：森山洋・秋篠Denforword日和

銃器デザイン：秋篠Denforword日和・大津直・月田文律

設定考証：鈴木貴昭

エフェクトディレクター：橋本敬史

美術監督：平胗 悟(アートスタジオ・ザオ)

色彩設計：中村千穂

撮影監督：木舩颯人

3DCGIディレクター：高橋将人

特技監督：シュウ浩嵩

編集：神宮司由美

音楽：片山修志

音響監督：岩浪美和

アニメーション制作：NUT

製作：幼女戦記2製作委員会

【キャスト】

ターニャ：悠木 碧

ヴィーシャ：早見沙織

レルゲン：三木眞一郎

ルーデルドルフ：玄田哲章

ゼートゥーア：大塚芳忠

ヴァイス：濱野大輝

グランツ：小林裕介

ケーニッヒ：笠間淳

ノイマン：林大地

ミケル：杉田智和

ウィリアム・ドレイク：森川智之

リリーヤ：日笠陽子

メアリー：戸松遥

＜MYTH & ROIDプロフィール＞

「MYTH & ROID」（ミスアンドロイド）は、インターナショナルで本格的なサウンド、鋭角的でキャッチーなメロディ、圧倒的なボーカルパフォーマンスを兼ね備えた日本のアーティスト。

2015年のメジャーデビュー以降、数々の大ヒットアニメの主題歌を手がけ、MV及び関連動画総再生回数は1億5千万回を超える。

「感情の最果て」をテーマに、音楽、映像、ビジュアルなど、あらゆる側面から国籍や時代にとらわれない普遍的な人間の感情を描いて世界的な評価を得ており、これまでに20ヶ国以上でLIVE公演を行なっている。

2016年に発表した3rd Single「STYX HELIX」4th Single「Paradisus-Paradoxum」は２作続けてiTunes Store(JP)総合ランキング1位を記録。

また、2019年に発表した10th Single「TIT FOR TAT」のMVは公開から約1年で500万回再生を超え、2020年に発表した1st Digital Album「Future is Mine」では遂にサブスクリプションを解禁。同アルバムはノルウェーのiTunes Storeアニメトップアルバム1位を記録。他にもニュージーランド、マカオ、イギリス、イタリアなどの世界各国でTOP10にランクインを果たしている。

ユニット名「MYTH & ROID」は、過去を想起させる「Myth」(神話)と未来を想起させる「Android」を組み合わせた造語。

©カルロ・ゼン・KADOKAWA刊／幼女戦記2製作委員会

関連リンク

MYTH & ROIDオフィシャルサイト

https://mythandroid.com/

TVアニメ『幼女戦記供抔式サイト

https://youjo-senki.jp/