レアル・マドリードに“最強の統率コンビ”が誕生するかもしれない。



ジャーナリストのラモン・アルバレス氏によると、元ポルトガル代表DFのペペ氏が、ジョゼ・モウリーニョ氏のコーチングスタッフとしてレアルへ加わる可能性が高まっているという。実現すれば、かつてマドリードで数々のタイトル獲得に貢献した名コンビがベンチで再会することになる。



ペペ氏は現役時代、圧倒的な闘争心とリーダーシップで知られた存在だ。一方のモウリーニョ氏も、規律を重視する指揮官として世界的な評価を得てきた。そのため、この報道を受けたファンの間では大きな話題となっている。SNS上では「ベンチに不満を言おうとしても、モウリーニョとペペが相手なら無理だ」「文句を言った瞬間に終わりそうだ」といった声が上がった。





さらに「来季のレアルは軍隊のようになる」「軍事政権を作ろうとしているみたいだ」と冗談交じりに語るサポーターも少なくない。もちろんユーモアを含んだ反応ではあるが、それだけ両氏が持つカリスマ性と厳格なイメージが強い証拠だろう。実際に就任が実現するかは今後の正式発表を待つ必要がある。しかし、クラブが若手とスター選手を数多く抱える中で、経験豊富なモウリーニョ氏とペペ氏の存在は大きな意味を持つはずだ。もしこのコンビがベンチに並べば、来季のレアルはピッチ内だけでなく、チームマネジメントの面でも大きな注目を集めることになりそうである。