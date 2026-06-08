グレート・ピレニーズの可愛すぎる「おねだり」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で110万回再生を突破し、「一生懸命で可愛い」「甘やかしちゃう訳だ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：おばあちゃんがご飯を食べていたら『超大型犬』が近づいてきて…成功率100％の『おねだり』】

おばあちゃんにおねだり

YouTubeチャンネル「ドレミの歌 グレートピレニーズ」の投稿主さんは、『ドレミ』ちゃんというグレート・ピレニーズとの暮らしを紹介しています。

夕飯の時間、食卓へやってきたドレミちゃん。この日のメニューはハンバーグだったそうです。美味しそうな匂いに誘われたのか、ドレミちゃんは迷うことなくおばあちゃんの隣へ。ぴったりと寄り添うように座ると、まずはじーっと見つめ始めたのだとか。

それだけでは終わりません。そっと前足を差し出しながら、「ちょっとだけ……」と言いたげなおねだりを開始。超大型犬らしい大きな体なのに、やっていることはあまりにも控えめ。そのギャップだけでも反則級の可愛さだったそうです。

あまりの可愛さに根負け！？

もちろん、おばあちゃんも簡単には負けません。「ダメよ」と優しくひと言。しかしドレミちゃんは諦めませんでした。再び前足を差し出し、期待いっぱいの顔で見つめ続けたそうです。その視線と仕草に、おばあちゃんもついに降参。席を立ち、ドレミちゃんの大好物である砂肝を準備することにしたそうです。

キッチンへ向かう姿を見た瞬間、ドレミちゃんのテンションは急上昇。待ちきれずに立ち上がりながら、「まだかな？まだかな？」とソワソワしていたとか。

次のターゲットは…

砂肝をもらい、満足したかと思いきや、ドレミちゃんは再び食卓へ戻ってきました。どうやらハンバーグへの未練は消えていなかったようです。次なるターゲットとしてロックオンされたのは、おじいちゃん。

おじいちゃんの隣に腰を下ろし、可愛い顔でじーっと見つめながらアピールを開始したそうです。タレ目のドレミちゃんが無言で見つめながら隣に座り、さらに前足まで添えてくる…。そんな状況で断れる人がどれだけいるのでしょうか。

家族みんなを順番に攻略していくドレミちゃんのおねだり作戦は、まさに最強だったのでした。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「甘え上手でめっちゃ可愛い」「強奪しないからえらいねぇ」「幸せな食卓だね」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「ドレミの歌 グレートピレニーズ」には、ドレミちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ドレミの歌 グレートピレニーズ」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。