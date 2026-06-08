「SI-DRIVE」全モードで加速レスポンスが向上！

スバル・レヴォーグSTIスポーツEX｜Subaru Levorg STI Sport EX

レヴォーグは、スバルに脈々と受け継がれる「より遠くまで、より早く、より快適に、より安全に」というグランドツーリングのDNAを継承。そのうえで、スバルの最新技術を結集し、「先進安全」「スポーティ」「ワゴン価値」の3つの価値を革新的に進化させたパフォーマンスワゴン。

一方、レヴォーグ レイバックは、レヴォーグの持つ3つの価値に加え、SUVの価値である自在性と、上質さを兼ね備えたSUVとして、日本市場向けに開発されたモデル。

今回の改良では、両モデルの持つスポーティな走りを一層引き立てるべく、SI-DRIVEの全モードで加速レスポンスを向上させた。特に「S」モードでは、ドライバーのアクセル操作に応じて走りの特性を瞬時に変化させる新たな制御を採用。これにより、コーナー立ち上がり時などには、従来以上のリニアな加速感を実現する。

一方、穏やかな操作時には「I」モード相当の特性へ切り替えるなど、状況に応じたスムーズな走りを実現した。

さらに、コネクティッドサービス「MySubaru Connect（一部の機能は有料）」に、新たに「ハザード点滅機能（※）」を追加。駐車場などで車両の位置がわかりにくい場合でも、ハザードランプを点滅させることで車両位置を確認できるようになった。

※利用の際には「つながる安全ベーシック」ならびに「リモートサービス＋」への加入が必要。オプションプランのみの加入および利用はできない。

スバル・レヴォーグSTIスポーツEX｜Subaru Levorg STI Sport EX

レヴォーグではこのほか、「STI Sport EX」を除く全グレードにおいて、ステアリングホイールやシフトブーツなどにブラックステッチを採用。「STI Sport EX」では、フロアコンソールリッドをブラックに変更することで、よりスポーティで引き締まった室内空間となった。

レヴォーグ レイバックでは、スマートリヤビューミラーを標準装備し、夜間やラゲッジスペースに多くの荷物を積載した場合でも後方視界を確保し、安全性を高めた。また、ステアリングホイールやシフトブーツなどにブラックステッチを採用。「リミテッドEX」では、フロアコンソールリッドがブラックに変更され、よりスポーティになった。

スバル・レヴォーグ レイバック リミテッドEX｜Subaru Levorg Layback Limited EX

スバル「レヴォーグ」モデルラインナップ

・スマートエディションEX：363万円

・V-スポーツ：368万5000円

・GT-H EX：379万5000円

・STIスポーツEX：441万1000円

・ブラックインテリアセレクション：441万1000円

・R-ブラックリミテッド：468万6000円

スバル「レヴォーグ レイバック」モデルラインナップ

・リミテッドEX：405万9000円

・ブラックセレクション：424万6000円

※価格は消費税込み

SPECIFICATIONS

スバル・レヴォーグSTIスポーツEX｜Subaru Levorg STI Sport EX

ボディサイズ：全長4755［4770］×全幅1795［1820］×全高1500［1570］mm

ホイールベース：2670mm

最低地上高：145［200］mm（社内測定値）

最小回転半径：5.5［5.4］m

乗車定員：5人

車両重量：1600kg

総排気量：1795cc

エンジン：水平対向4気筒ターボ

最高出力：130kW（177ps）/5200-5600rpm

最大トルク：300Nm（30.6kgf-m）/1600-3600rpm

トランスミッション：CVT（リニアトロニック）

駆動方式：AWD

WLTCモード燃費：13.8［14.1］km/L

※［ ］内はレヴォーグ レイバック リミテッドEX