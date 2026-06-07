45＋３分に決勝ゴールを奪ったケイン。（C）Getty Images

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　現地６月６日、北中米ワールドカップを控えるイングランド代表は、アメリカ・タンパで開催された国際親善試合でニュージーランド代表と対戦。１−０で勝利した。

　なかなか相手の守備を崩せず苦戦したイングランドだったが、決勝ゴールを奪ったのはキャプテンでエースのハリー・ケインだった。45＋３分、左サイドを突破したジェド・スペンスのクロスにゴール前で反応。絶妙なバックヘッドで合わせてネットを揺らしてみせた。

　この技あり弾に対して、SNS上では「なんてゴールだ」「外さない男」「美しい」「さすが大エース」「頼もしすぎるわ」といった声があがっている。
 
　また英メディア『sky sports』によれば、ケイン本人は「肉体的にも精神的にも、キャリアの中で最高のコンディションだ」と述べている。

「厳しい環境、トーナメントに挑むことになるが、楽しみにしている。ワールドカップはあらゆる大会の中で最大の大会だ。開幕が待ち遠しくてたまらない」

　イングランドはこの後、10日にコスタリカとのW杯前最後の親善試合を戦い、大会に臨む。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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