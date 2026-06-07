小嶋陽菜、シチリアの街角で圧巻オーラ ドレス姿の近影に「10000万点です」「映画のワンシーンみたい」
AKB48元メンバーでタレントの小嶋陽菜が6日にInstagramを更新。ドレス姿の近影を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】小嶋陽菜、ドレス姿の全身ショット（ほか9枚）
小嶋が「Hello from Sicily」と投稿したのはイタリアのシチリア島で撮影されたオフショット。写真には、ノースリーブのワンピースドレスを着て街角で佇む姿やカフェでリラックスする様子が収められている。
彼女のオフショットに、ファンからは「10000万点です」「映画のワンシーンみたい」「めっちゃ素敵です 永遠の憧れ」などの声が集まっている。
■小嶋陽菜（こじま はるな）
1988年4月19日生まれ。埼玉県出身。2005年「AKB48 オープニングメンバーオーディション」に合格。翌年シングル『会いたかった』でメジャーデビュー。2017年にグループを卒業すると、翌年には企画・プロデュースを手掛けるファッションブランド「Her lip to」の設立を発表。現在はブランドのクリエイティブ・ディレクターだけでなく実業家としても活躍している。
引用：「小嶋陽菜」Instagram（@nyanchan22）
【別カット】小嶋陽菜、ドレス姿の全身ショット（ほか9枚）
小嶋が「Hello from Sicily」と投稿したのはイタリアのシチリア島で撮影されたオフショット。写真には、ノースリーブのワンピースドレスを着て街角で佇む姿やカフェでリラックスする様子が収められている。
彼女のオフショットに、ファンからは「10000万点です」「映画のワンシーンみたい」「めっちゃ素敵です 永遠の憧れ」などの声が集まっている。
1988年4月19日生まれ。埼玉県出身。2005年「AKB48 オープニングメンバーオーディション」に合格。翌年シングル『会いたかった』でメジャーデビュー。2017年にグループを卒業すると、翌年には企画・プロデュースを手掛けるファッションブランド「Her lip to」の設立を発表。現在はブランドのクリエイティブ・ディレクターだけでなく実業家としても活躍している。
引用：「小嶋陽菜」Instagram（@nyanchan22）