【北川勝利・藤村鼓乃美 ボーダーズの“音の場” season4】#3 中延〜戸越編

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ボーダー柄の服をトレードマークに、ユルくマジメに音楽と向き合うコンビ――。“ボーダーズ”こと北川勝利と藤村鼓乃美が贈る「ボーダーズの“音の場”」。都営浅草線をめぐるseason4で今回訪れたのは、寺社と住宅地、それに商店街と戦後の街並みを今に残す中延。商住一体の町割りはそれぞれに異なる顔が魅力です。おふたりはこの地でどのような風景を見るのでしょう。

PHOTOGRAPHY BY 山本マオ

INTERVIEW ＆ TEXT BY 田中尚道

――8月16日に渋谷 LOFT HEAVENで開催されるイベント「アニメ『メイドさんは食べるだけ』 オリジナルサウンドトラック『メイドさんは聴くだけ』CD発売記念ライブ 〜演奏するだけ、歌うだけ、みんなで祝うだけ〜」のチケットを取りました。

北川勝利 えぇ〜。

――気づいたんですが、僕的には、ボーダーズの連載をやっている限り、北川さんのライブは経費になるんですよ。

藤村鼓乃美 たしかに。

――なので積極的に北川さんのライブは観に行こうと思ってます。

北川 でも劇伴のライブって何やったらいいと思います？ボーカル曲は1曲だけ。

――『ARIA』20周年記念コンサート「ARIA The CONCERT 2025?20年に1度の奇跡〜」の時は前半Choro Clubでしたけど。前にお話を伺ったときは、てっきりROUND TABLEのライブに劇伴を入れ込むのだと思っていたんですが、今回はサウンドトラックだけということで。

北川 CDも出るし、一回きりということでスペシャルといえばスペシャルではあります。ただ、まだ準備してないんですけど、そろそろ準備しはじめなきゃなと思ったものの、ずっと劇伴の曲を演奏し続けていたら、聴いているみんなはどうしたらいいか分からなくない？何したらいい？

藤村 私も何するのかなと思ってました。インストの時は何してたらいいんでしょうか？

北川 それを今、教えてほしい。

――藤村さんにキンブレ（キングブレード）渡すのでいっしょに振りますか？

藤村 キンブレ降る曲なくないですか？

――縦ノリの曲はないですよね。

北川 ずっとインストを演奏されてもどう聞いていたらいいの？

――お客さんはROUND TABLEのファンなんでしょうか？作品のファンなんでしょうか？

藤村 どうなんでしょうか？北川さんのファンは来ると思います。ただROUND TABLEの曲をやるわけではないというところが難しいですよね。

――今回の劇伴ってピアノ曲多くないですか？

北川 ピアノ曲多い。

――そうするとピアノ曲の間、北川さんは何をしているんですか？

北川 ……。

藤村 北川さんがすることなかったら、私はもっとすることがない……。

北川 自分の歌のときに張り切って歌ってもらって。OPテーマとEDテーマのカバーはやろうかな。OP、EDをやれば歌は3曲になる。CDも出るからイベントやるかーと思っていたけど、いざやるとなると何していいのか……。

藤村 何をやるか募集しましょうか？

――この記事が載るタイミングならまだ間に合いますかね？

北川 次回もこの話してたら怖いよね。

――なし崩し的に話題に入ってしまいましたが、ほかに近況はありますか？

北川 近況？近況はライブに悩んでます。

藤村 『最終楽章 響け！ユーフォニアム』の前編が公開されましたが、後半が楽しみですね。あと『冰剣の魔術師が世界を統べる』の2期が10月から放送されますのでお楽しみに。

――では本日のロケの話にいきましょう。

北川 中延、初めて降りました。駅下りてすぐに大きめの銭湯があって。

藤村 まだ銭湯があるのがすごいですよね。

北川 ランドリーのところは新しくておしゃれな感じだった。銭湯の前を通ってお地蔵さん？昔、みんなでこのお地蔵さんを転がしたんでしょ。

――願いがある場合、田んぼの畔にお地蔵さんを転がして願いが叶ったら元に戻すと書いてありましたね。

藤村 ひどくないですか？

北川 願いが叶わなかったらそのままなの？次の人困るよね。

藤村 輩すぎますよね。

――あまり聞いたことのないやり方ですよね。

藤村 願いをするほうが偉そうすぎませんか？

――説明書きを見るに、おそらくそもそも頭も胴も一体だったのが転がしているうちに取れちゃって、そのうち頭と胴を別に転がしていたら頭が無くなってしまったっぽいです。

北川 頭取れて無くなったら願い叶わないですよ。

――なんでこんなひどい目にあわされるのか。

藤村 理不尽すぎる。

北川 体ひび割れてましたもんね。

藤村 顔、胴と色違いましたね。

北川 サイズ的に小さかった。大谷翔平みたいな感じ。

――大正末期に植木屋さんが別の頭を取り付けたと書いてありました。

藤村 絶対やり方間違ってる。

――でもそのやり方で願いを叶えちゃったんですよね。

藤村 絶対偶然だって。

北川 お地蔵さんのあとは、ホットストリート（戸越公園駅前南口商店会）〜とごし公園通り？を通って……。

――大井町線の戸越公園駅を越えて。

北川 トンネルを抜けて。

藤村 トンネル抜けました。涼しかった。

――豊トンネルというんですが、あのトンネルの上が戸越公園です。

藤村 いいトンネルだったな。

北川 商店街って見てて楽しいんだけど、突飛な店がないと話題にしづらいというか。商店街歩いたときに何か話したっけ？って思い返してみても、今、ドラマ何観てるかって話くらいで。藤村が全然ドラマ観てないんだもの。

藤村 最近Netflixを観るのが忙しくて。一気に観れるじゃないですか。

北川 毎週観るのも楽しいよ。

藤村 忘れちゃうんですよね。最近見たのは「九条の大罪」「キリゴ」「地獄に堕ちるわよ」です。あとは「スターウォーズ」！Disney+(ディズニープラス)で「マンダロリアン」を観終わって、「スターウォーズ」シリーズを今まで観てこなかったので、一から観ています。

――どの順に観ているんですか？

藤村 時系列順です。

――宇宙世紀の『機動戦士ガンダム』を見直すくらい膨大ですね。

藤村 果てしないです。それに加えて「クリミナルマインド」も観始めてしまって。

――手を広げ過ぎじゃないですか？

藤村 とても忙しいです。

北川 Netflixとか一気に観られていいんだけど、止め時がわからないのが怖くて始められない。

――話を戻しまして、トンネルを抜けて戸越公園へ行きました。

藤村 カメと鯉塚。

――もともとは肥後細川家の下屋敷でして、その後所有者を変えながら今は品川区の公園になってます。

藤村 いい庭でした。

北川 公園にはいつものごとく橋があったけど。

藤村 橋ありましたね。

北川 八橋。

藤村 何が八橋なんでしょう。

北川 でも8枚以上あるんだよね。

藤村 ジグザグになっていて。なんでまっすぐにしなかったんでしょう。

――もともとは愛知の知立にある無量寿寺の中にかきつばた園があって、そこにある橋が趣を出すために八枚の板をジグザグに渡したことが始まりのようです。以来、庭園にあるジグザグの橋を八橋と総称しているみたいです。

北川 そこから敷地内にあったコンクリートの建物を観ました。

――三井文庫第二書庫です。旧財閥は江戸時代から続く売上帳簿などをずっと保管していてそれを納める書庫として作られました。完成したのは大正11（1922年）年なんですが、翌12年に関東大震災が起きまして、本館は被災しなかったものの、より耐震性、耐火性を高める改修が行われて1926年にあのような形になりました。現存する日本最古の鉄筋コンクリートの建物だそうです。

藤村 中に書類はまだあるんですか？

――もうありません。作られてから100年以上が経過してますので、建物の老朽化で指定された開館日以外は危険なので立ち入らないようにと書いてありました。

北川 窓までガチガチに固められてて怖いよね。

藤村 監獄みたい。でも紙は傷まないですよね。

――紫外線による損傷はありませんが、カビが生えたりはあると思います。

北川 手前に大きな木がありましたね。

――おそらく下屋敷時代からあるんでしょうね。ちなみに戸越公園のカメはなにかありますか？

北川 カメの家が。

藤村 カメの家が浮いてた！

北川 しょうもない。

藤村 動いてましたよね。

――花が活けてありました。

北川 あれ、活けてあるの？生えてるんじゃないの？

藤村 あの浮島が動いていないなら生えてると思うんですが、動いていたので活けてあるんだと思います。

北川 あそこに種が落ちて生えてきたんだと思ってた。

――あとは門を見ています。冠木門と薬医門。

北川 案外最近できたんだよね。

――公園の整備の際に雰囲気に合わせて作ったようですね。戸越公園と文庫の森のあとは戸越八幡です。

藤村 うさぎ！

北川 参道の周りだけ木が生えていて、それ以外は切り拓かれていた。不思議な空間ですよね。

藤村 全体的に不思議でしたね。

北川 あれだけ晴れて暑かったのに、参道に入ったら涼しくて。

藤村 BYS DNT CRYのパンツを履いたうさぎがいました。ダーツとかミニゲームもたくさんあって。

北川 全体的にちょっと新しくて。説明板もタッチパネルでした。

藤村 若い人も多かったですね。

――奉納金も氏子の名前がたくさんあって、ちゃんと機能している感じがありましたね。

北川 狛犬が何とかと言ってましたが。

――品川区で一番古いのだそうです。

北川 ……。

――あとケンポナシがありました。日本樹木遺産の認定樹木第一号で品川区の指定天然記念物だそうです。

藤村 すごいですね。あんなところに。今回は全体的に緑が多かったですね。

――公園もありましたから。

藤村 遊具があるわけでもなく、シンプル公園でした。ちなみに北川さん「スターウォーズ」は好きなんですか？

北川 観たことない。

藤村 ひとつも観たことないんですか？

北川 いっこも観たことない。

藤村 意外。面白いですよ。

北川 今更、そう言われるとむかつくわ。いつもの逆だ。あれだけ歴史に興味ないの？って聞いても「興味ないです。」としか言わなかったのに。

藤村 「スターウォーズ」は歴史ですから。

北川 藤村、歴史に興味ないんじゃないのかよ！

＜INFORMATION＞

◆北川勝利

●劇伴担当

アニメ「メイドさんは食べるだけ」

2026年4月5日(日)より

TOKYO MX、読売テレビ、BS朝日、AT-Xにて放送中

https://meitabe-anime.com/

●リリース情報



TVアニメ『メイドさんは食べるだけ』

オリジナルサウンドトラックCD

『メイドさんは聴くだけ』

2026年6月24日発売

全48トラック、アニメで使われている曲がたくさん入ってます！！

CDの予約はこちら

https://lnk.to/LACA-25277

●ライブ情報

アニメ『メイドさんは食べるだけ』オリジナルサウンドトラック

『メイドさんは聴くだけ』CD発売記念ライブ

〜演奏するだけ、歌うだけ、みんなで祝うだけ〜

2026年8月16日(日)`渋谷LOFT HEAVEN

OPEN 17:30／START 18:00

チケット予約はこちらから

https://livepocket.jp/e/20260816n_n

「FEELIN’ GROOVY vol.2」

北川勝利 (ROUND TABLE)

2026年10月10日(土) @新代田FEVER

OPEN 17:30／START 18:00

今回はスタンディングでバンドでドカスカやります！！

チケット予約はこちらから

https://livepocket.jp/e/7ncgt

関連リンク

北川勝利 Twitter

https://twitter.com/roundkitagawa

ROUND TABLE オフィシャルサイト

http://www.round-table.jp/

藤村鼓乃美 Twitter

https://twitter.com/Necono