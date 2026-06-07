FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が、7月29日にリリースするメジャー1st CDシングル『夏いぞん』より、タイトル曲「夏いぞん」を6月10日に配信。また、6月8日にTikTok、Instagramにて同曲の一部を先行配信する。

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本楽曲は、“令和の夏恋”をテーマにした新感覚夏ソング。気になる相手と過ごす初めての夏に、ワクワクする期待の中で、令和ならではの夏の過ごし方である“室内デート”や“夜のお散歩”など、今どきの夏の楽しみ方で過ごす初々しい気持ちが描かれている。相手のことが好きかもしれないと気づく高揚感がリアルに感じられる歌詞と、その気持ちを彩るポップなメロディが特徴の一曲となっている。

また、メジャー1st CDシングルのリリースを記念して、7月18日より東京 原宿 UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUほか、全国4都市にてポップアップストアの開催が決定している。詳細は特設サイトにて。

（文＝リアルサウンド編集部）