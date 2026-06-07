気象庁は、5月末から防災気象情報を大きく変えました。改善の目的は「住人の避難をすすめるため」です。命を守る重要な情報ですので、何回かに分けて改善点を説明します。これまでのものは、ごちゃごちゃとしていてわかり難くなっていました。今回、気象庁は専門家らによる検討会で議論を重ね、いろいろ整理してスッキリさせました。新しい防災気象情報は、警報が出た時に「どんな避難行動をとればいいのか」が分かるようにしてあります。

5段階になりました

図1が新しい「防災気象情報」です。「河川」「大雨」「土砂災害」「高潮」について、5段階になっています（この表に載っていない警報は、これまで通りです）。

それぞれ「避難行動を伝える警戒レベル」にリンクさせてあり、名前の前に「レベル〇」がつきます。

レベル5 特別警報 緊急安全確保

レベル4 危険警報 避難指示

レベル3 警報 高齢者等避難

です。レベルで、私たちが取らなければならない避難行動がわかるようになっています。

統一性をもたせてわかりやすく

図2がこれまでの防災気象情報です。洪水予報のレベル3相当に「氾濫警戒情報」、土砂災害のレベル4相当に「土砂災害警戒情報」があります。

同じ「警戒情報」なのにレベルが違います。また、洪水害・大雨浸水害には、レベル4相当の警報がありません。この名前の「不統一感」と「穴あき感」を解消して、スッキリさせたわけです。

＜危険警報を新設しました＞

そこで、「レベル3 警報」と「レベル5 特別警報」の間に「レベル4 危険警報」を新しく設けました。また、警報の種類も見直しました。この辺りは、次回以降に説明します。

図1を見ていただけばわかるように、スッキリ・わかりやすくなりました。

◇

被災地取材やNPO研究員の立場などから学んだ防災の知識や知恵を、コラム形式でつづります。

■五十嵐 信裕

東京都出身。1990年メ～テレ入社、東日本大震災では被災地でANN現地デスクを経験。報道局防災担当部長や防災特番『池上彰と考える！巨大自然災害から命を守れ』プロデューサーなどを経て、現ニュースデスク。防災関係のNPOの特別研究員や愛知県防災減災カレッジのメディア講座講師も務め、防災・減災報道のあり方について取材と発信を続ける。日本災害情報学会・会員 防災士。