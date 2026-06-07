BTSのJin（ジン＝33）が、韓国の調査で「成人の日に香水広告モデルにぴったりなスター」で1位に選ばれた。

5月11〜17日までの1週間、Idol Chart（アイドルチャート）で実施した「20歳の始まりを祝おう！ 成人の日の香水広告モデルにぴったりなスター」の投票で、8176票を集め、75％の圧倒的な得票率で1位に輝いた。韓国メディアのスターニュースは7日「やはり美の神！ 1位を獲得したJinは、ソウル市内の繁華街にある大型電光掲示板に大型広告が7日間、映像が流れた」と報じた。

また同メディアは「Jinはグローバル美容ブランドのラネージュ（Laneige）のグローバルアンバサダーとして活動している。ラネージュは、Jinをモデルに起用し始めた24年の4四半期の全体売上が30％以上急増した」とも伝えた。

他にJinは現在、Gucci、Alo、FREDなどのグローバルアンバサダーおよび代表モデルとして活動している。米ファッション誌「WWD」は「JinのAlo（ウェアブランド）アンバサダー情報が、たった24時間で360万ドル（約5億7710万円）のメディア露出効果を生み出した」と報じ、ブランド力を高く評価した。