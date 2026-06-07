米クラシック3冠最終戦「第158回ベルモントS」（ダート2000メートル）は6日、ニューヨーク州のサラトガ競馬場で9頭で争われ、ホセ・オルティス(32)とコンビ継続で臨んだ4番人気のケンタッキーダービー馬ゴールデンテンポ（牡3＝C・ドゥヴォー、父カーリン）が差し切りV。スタート後に外に寄れ、最後方からになったが早めに動いて長く脚を使い、直線ズバッと突き抜けた。

良馬場で勝ち時計は2分3秒49。11番人気V（JRA発売オッズ）を飾った前走ケンタッキーダービー後は3冠第2ラウンドのプリークネスSをパスし、中4週のここ一本で2冠制覇を成し遂げた。シェリー・ドゥヴォー師(44)はジェナ・アントヌッチ師（23年アルカンジェロで勝利）に続き、女性調教師2人目のベルモントS制覇となった。

5頭が出走した前走ケンタッキーダービー組が掲示板を独占。コマンドメント（ケンタッキーダービー7着）が1馬身1/4差の2着、そこから4馬身離れてレネゲイド（同2着）が3着、チーフワラビー（同4着）は4着、エマージングマーケット（同10着）が5着に入った。

今年は3冠皆勤馬が不在。ケンタッキーダービー出走馬のうちオシェリ、インクレディボルト、ロブスタの3頭が中1週でプリークネスSに出走した。プリークネスSを制したナポレオンソロはベルモントSを見送り、次走にハスケルS（7月18日、モンマスパーク、ダ1800メートル）を予定している。

ベルモントSはベルモントパーク競馬場が大規模な改修工事中のため24年から舞台を移し、距離も400メートル短縮された。来年は新生ベルモントパークで開催される。