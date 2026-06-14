新日本プロレス１４日の大阪城ホール大会で、ＮＪＰＷＷＯＲＬＤ認定ＴＶ王者のＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）がＳＡＮＡＤＡ（３８）の挑戦を退け４度目の防衛に成功した。今年１月から長期欠場し、この日が復帰戦となったＳＡＮＡＤＡを迎え撃った竹下は、開始早々にシャイニングウィザードからラウンディングボディプレスを狙われる。ならばと人でなしドライバー、ブルーサンダーボムと得意技