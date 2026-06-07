ABEMAとテレビ朝日報道局がタッグを組んだ新たな報道検証ドキュメンタリー番組『改めて、取材しました。』が6月6日(土)よる11時から公開される。本作は、既存の報道が伝えてこなかった“別の視点”や、圧倒的な一次情報のログを提示する番組だ。

【映像】紗倉まなが衝撃を受けた小児性愛者の土下座

東南アジアのラオスで、貧困の連鎖が少女たちを「商品」へと変える児童買春の実態や、かつて加害経験がある小児性愛者の歪んだ認知と葛藤・治療などを取材したドキュメントで、ナレーションを担当したのが、紗倉まな。性を扱う表現者である彼女が、可視化されない現代の絶望や社会の構造的欠陥という現実に立ち会った際、何を思考し、何を感じ取ったのか。綺麗事では片付けられない、当事者の抱える割り切れない違和感と、断罪の先にある生存の手段について話を訊いた。

単なる断罪で終わらせない。ドキュメンタリーを通じて直面した、加害当事者の葛藤

「今回ナレーションをするにあたって、かなりテーマが重いというか……」

インタビュー冒頭、こんな言葉を口にしたところ、紗倉は真っ直ぐな視線を返した。

「そうですね。やっぱり、児童ポルノとか小児性愛という物事については、すごく苦しいだろうなという思いと同時に、許されるべきことではないという思いがあります。だけれど、許されるべきではないというところだけで済ませていい問題ではなくて。それを抱えている当事者の方々が、それをどのように向き合って、そして折り合いをつけ、この現実を生き抜いていかなければならないのか、というところが、やはり私も気にはなっていたところでした」

実際に完成した映像を見た時、頭の中の想像は、“生々しい現実”として彼女の胸に突き刺さったという。印象に残っている描写を尋ねられると、彼女は言葉を慎重に選びながら振り返った。

「やっぱり、言葉では聞いていても、東南アジアの取材で、売春のために部屋に詰め込まされている少女たちだとか……。ああいう映像は、やはり頭の中では想像していても、現実として、そういうことがあるんだってすごく心が痛むところはありました。あとは、小児性愛者の加藤孝さん、かつて犯した子どもへの性加害について、道端で土下座するシーンは、印象に残っていますね」

番組の中では、一口に「小児性愛者」といっても、児童だけが性的対象ではないという複雑なケースについても迫った。一筋縄ではいかない当事者ならではの感情は、一人の視聴者としても深く考えさせられるものだった。

「例えば、結婚していてお子さんがいらっしゃっても、他の子どもに性的欲望を抱いてしまうという方もいるんですよね。それは傍目からは分からないですし、本人にとっても、コントロールできない欲望に振り回される苦しみがあるのだと感じます。単に断罪して終わるのではなく、『許せない』と言ったその先に、彼らが衝動を抑えて生きていくための手段はあるのか。加害者であっても、現実として生きていかなければならないわけですから」

“制作側”としての自問、そして「ファンタジー」という言い訳に葛藤

「加害者も生き直さなければならない」という重い現実。彼女の心に深く突き刺さったのは、自身の生業とあまりにも密接に結びついていたからだ。番組内で語られた「二次被害」という言葉が、ブーメランのように自身に返ってくる。

「私も女性が乱雑に扱われたり、尊厳を奪われたりするような企画の作品をリリースする側に立っています。作っている方も『二次加害者なんじゃないか』と悩むこともあるので、なんだか身につまされる思いというか……。児童ポルノとは別の領域だとしても、性欲の『抑止力』と『現実へのリスク』という対となる問題については、すごく考えさせられました」

そうしたコンテンツが、歪んだ性欲の「ガス抜き（抑止力）」になっている側面はあるかもしれない。しかし同時に、一線を超えるトリガーにもなり得るのではないか。彼女自身、その答えを出せず、心は揺れ動いているという。

「実を言うと、私自身も痴漢モノやレイプ作品などのジャンルが結構しんどくて、今は拒んでいるんです。いくら『ファンタジー』だと言っても、その言葉だけで突き抜けられるかと言われたら、本当に正当なのかなと。それは作っている人間側も、常に悩んでいるところです。こういうVTRを見ると改めて現実を突きつけられますし、ファンタジーであるからといって、全部を抑制できるわけでは当然ないよね、という当たり前のことを思い知らされます」

「手なずけられる存在」へのまなざし。この番組を、決して他人事にしないために

紗倉の自問は、さらに現代社会における「性の消費構造」そのものへと深まっていく。加害者が口にした、子どもを「道具」として扱う心理。それは、私たちが生きる日常と地続きなのではないか。インタビューの最後、彼女はこの番組を「どういう人に見てほしいか」という問いに対して、真っ直ぐに、そして切実にこう語った。

「ニュースだけで見聞きして、『子どもに対して欲望を向ける大人がいるんだ、怖いね、どうしようもないね』というところで終わらせることもできます。でも、そのニュースの向こう側にも、いろんな葛藤を抱え、自分の欲望と向き合おうとしている当事者がいるんだということを知ってほしいです」

単に「理解できない、許せない」と切り捨てるのは簡単だ。しかし、彼女の眼差しは、安全圏から石を投げるだけの社会に対して、痛烈な問いを突きつける。

「ひとえに小児性愛者と一括りにしても、罪悪感を抱くかどうかは人によって違います。ただ、自立していない相手に対して自分が主導権を握る、つまり自分にとって都合のいい『道具』として扱う心理は、対象が児童であっても大人であっても似ていると感じました。消費する対象に選ぶのは、基本的には自分の自尊心を傷つけないような、自立していない人だったりする。そうした根源的な欲望の対象が、より極端な形で子どもに向かってしまっているようにも見えます。この番組を観る方々にとっても、全然他人事として捉えるべきことではないんじゃないかな、と。その点においても、すごく強く思ったりしました」

取材・文：東田俊介

写真：You Ishii