タレントの三田寛子（60）が6日、自身のインスタグラムを更新。5月30日に行われた長男の歌舞伎俳優・中村橋之助（30）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）の挙式・披露宴から1週間、経過した思いをつづった。

「結婚式披露宴から一週間がたちました 本当に皆様のおかげとあらためまして 心より感謝申し上げます」と感謝。「どうぞこれからも宜しくお願い致します」とつづった。

「息子たちが優しく素直に私に『ありがとう』とカーネーションをくれる初等部の母の日礼拝で讃美していた 510番の讃美歌を流して下さり 涙が溢れて止まらなくなっちゃった」としみじみ。「子育てで学び経験した事は宝物 讃美歌の意味のように『我が子よ、元気に良い子に育ってね、と、母はいつも神様に祈っています』願ってきました」と記し、三兄弟の姿も公開した。

ハッシュタグで「#結婚披露宴」「#おめでとう」「#我が家で初めての婚礼」「#みなさまありがとうございました」「#感謝を忘れずにがんばります」と添えた。

この投稿に、ファンからは「感動再びですね 愛未さんは成駒屋の若奥様デビューもなさり、これから楽しみですね」「素敵な披露宴でしたね」「寛子さんもとてもお幸せのご様子、改めましておめでとうございます」「順風満帆なご家族ですね」「三兄弟、元気な良い子に育ってます」「母はずーっと子供達に幸せになってほしいですよね」などのコメントが寄せられている。