丸亀製麺、「もう迷わない！」おすすめ定番うどんの「早見表」 かけ・ぶっかけのだしの違いも分かりやすく解説
丸亀製麺は公式インスタグラムで、「もう迷わない！丸亀製麺定番うどん早見表」を公開している。
【写真】「もちもち・コシ？」好みでわかる丸亀製麺「定番うどん 早見表」
たびたびおすすめのメニューやお得な情報を紹介する同アカウント。今回は投稿で「丸亀製麺に初めて行く人、行ったことはあるけどいつも同じ商品を頼みがちな人！そんなお客さまに向けて、丸亀製麺のうどん早見表を作ってみました」と案内。「丸亀製麺には様々な種類の打ち立てうどんのラインアップがありますので、次回行く時の参考にしてみてください」と呼びかけている。
公開されているのは「もう迷わない！丸亀製麺定番うどん早見表」と題した、うどんの食感や具材で分かりやすく分類された表の画像。さらに「だしの違いも知ってる？かけ・ぶっかけの違い」と題し、やさしい味わいに癒やされたい人向けには“かけだし”、しっかりした味を楽しみたい人向けには“ぶっかけだし”と、それぞれの特徴を丁寧に解説した画像も合わせて公開されている。
【写真】「もちもち・コシ？」好みでわかる丸亀製麺「定番うどん 早見表」
たびたびおすすめのメニューやお得な情報を紹介する同アカウント。今回は投稿で「丸亀製麺に初めて行く人、行ったことはあるけどいつも同じ商品を頼みがちな人！そんなお客さまに向けて、丸亀製麺のうどん早見表を作ってみました」と案内。「丸亀製麺には様々な種類の打ち立てうどんのラインアップがありますので、次回行く時の参考にしてみてください」と呼びかけている。
公開されているのは「もう迷わない！丸亀製麺定番うどん早見表」と題した、うどんの食感や具材で分かりやすく分類された表の画像。さらに「だしの違いも知ってる？かけ・ぶっかけの違い」と題し、やさしい味わいに癒やされたい人向けには“かけだし”、しっかりした味を楽しみたい人向けには“ぶっかけだし”と、それぞれの特徴を丁寧に解説した画像も合わせて公開されている。