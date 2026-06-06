＜退職マナー＞職場を辞めるとき、仲がよかった人にだけお礼の品を渡すのはあり？雰囲気を悪くする？
転職や退職をする際、職場の人に挨拶やお礼として菓子折りを配ることがあるかもしれません。しかし、人数や関わり方によっては「この人にはお菓子を渡したいけれど、あの人にはお菓子を渡さなくてもいいかな」と思うことも。ママスタコミュニティにも、こんな相談がありました。
『職場を辞めるときに、仲がよかった人にだけお菓子をあげるのはなし？』
投稿者さんは退職するにあたって、仲がよかった人にだけお菓子を渡そうと思っているとのこと。しかし、マナーとしてどうなのかと悩み、ママたちに意見を求めていました。
『あげてもいいけれど、絶対他の人にバレないようにね』
『仲よかった人にだけあげてもいいと思う。でも、他の人が見たらいい気はしないだろうから、それに気をつければ大丈夫かと』
たとえ短期間だとしても多くの人と関わり、お世話になったことには違いないでしょう。そうした中で、仲がよかった人にだけお菓子を渡している様子を他の人が見ていたら、「私にはお菓子がないんだ」、「結構お世話をしたんだけどな」と、いい気持ちはしないのではないでしょうか。そのため「他の人に見られない、バレないならいいのでは？」という意見もあります。しかし、お菓子を渡しているその瞬間を目撃されないとしても、後から知られてしまう可能性もありますよね。
全員用＋仲がよかった人用を用意する
『仲よかった人にあげてもいいと思うけれど、それとは別に全体用も用意するかな。こちらも気持ちよく去りたいし』
『私は気の合わない人もいたけれど、少しはお世話にもなったから全員にハンカチをあげた。そして、その気の合わない人からもお返しをもらった。お互い大人だなあと思った』
『仲は別として、会社で働かせてもらってお世話になったり気付かず迷惑をかけたりしたかもしれない。その気持ちで、全員が食べられそうなものを渡したほうがいいと思っている。仲がいい人に渡したいなら、個別に追加で用意する』
投稿者さんの中では、職場の人たちが「仲がよかった人」と「そうではなかった人」に区別されているのでしょう。しかし相手もそう思っているかはわかりませんよね。「仲がいいと思っていたのに」というわだかまりを残すのは、お互いに気持ちいいものではありませんし、勘違いをしたままでは不本意ではないでしょうか。
ママたちの体験談を見てみると、職場を去るときには仲の良し悪しに関係なく、全体にお菓子や普段使いができるものを渡していたという人がいました。その上で、仲がよかった人には追加で別のお菓子や贈り物も用意するというのが、わだかまりもない賢明な方法かもしれませんね。働くということは、大なり小なり職場の人みんなにお世話になっているもの。明確に区別するのは好ましくないとの考えもあります。
職場によっては全員へのお菓子もなくていいのかも
『職場による。餞別も挨拶の場もない職場なら配らなくていい』
『なしかな。仲がよかった人に迷惑がかかるかもしれないし。個人的に仲がいい人だけで、外で会える機会があるならありかな』
『全体用はあったほうがいいかも。仲がよかった人には更に少し何かプラスで。その職場がそういった餞別を禁止しているならなしで、仲がよかった人だけでいいと思う』
『同僚は同僚だよ、なし。どうしてもあげたいなら、仕事以外で会ったときに渡すべき』
職場の雰囲気やこれまでの前例によっては、全員分へのお菓子も用意しないほうがいい場合があるようです。たとえば、辞める人の挨拶や送別会などがあるならばお菓子も渡しやすいでしょう。一方人の入れ替わりが激しかったり、私語やコミュニケーションがほとんどなかったりする職場もありますよね。働いている人の数が多いと、全員分として用意するお菓子の費用もかさんでしまいます。仲がよかった人と今後も個人的なお付き合いをするならば、そのときに個別にお菓子を渡すという選択もできますね。
また、渡された側の立場も考える必要がありそうです。特定の仲がよかった人にだけお菓子を渡すことで、渡された人が「なんであなただけもらったの？」と職場内で何か言われる可能性もあります。投稿者さんがよかれと思ってしたことでも、その人に迷惑をかけてしまうことになるのであれば避けるほうが無難かもしれません。
お菓子を職場全員に渡す、もしくは渡さないかのどちらかにして、仲のよかった人には職場全員に渡した上で追加するというアドバイスが寄せられた今回の投稿。職場の状況や人間関係を再度確認しつつ、お菓子の渡し方を考えてみるとよさそうです。
文・AKI 編集・こもも