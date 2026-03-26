キャプテンの離脱という衝撃を、チームの力に変える。日本代表は明日、北中米ワールドカップのグループリーグ初戦・オランダ戦に臨む。DF長友佑都(FC東京)は前日に行われた選手ミーティングの様子を明かし、「リバウンドメンタリティー」の精神でチームがより強固に結束したことを強調した。日本代表は前日、新キャプテンDF板倉滉を中心とした選手のみのミーティングを実施した。きっかけのひとつとなったのが、主将を務めてい