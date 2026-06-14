日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦で強豪オランダとダラス・スタジアムで対戦する。同組最大の難敵との、文字通りの大一番だ。試合の３日前、激震が走った。この４年間、キャプテンとしてチームを引っ張ってきた遠藤航（リバプール）が怪我のために離脱したのだ。その後の取材対応で、目に潤ませる選手がいたほどで、動揺がないわけはない。それでも、新主将の板倉滉（アヤックス）の下で団