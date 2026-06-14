オランダ戦前々日の６月12日、予定していたフライト（ナッシュビル→ダラス）が欠航となり、いきなり計画が狂った。慌てて次の便を予約したものの、それも欠航。代替便の争奪戦が始まっているに違いないという焦りが頭を支配し、思考回路は次第にショート寸前になっていく。それでも何とかオランダ戦前日の早朝５時発の便を確保し、ひと息ついたのも束の間だった。空港へ向かう直前、パソコンの画面に表示されたのは「Delayed