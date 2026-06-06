「日プ新世界」デビュー候補ファイナリスト22人の魅力解説【プロフィール・順位変遷・披露曲まとめ】
【モデルプレス＝2026/06/06】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」のファイナルが6月6日、東京体育館にて開催される。ファイナルに備え、22人までに絞り込まれた練習生のプロフィールと魅力を直近の順位順に紹介。国民プロデューサー・SEKAIプロデューサーもまだ観ていない人も最終回放送前にチェックして欲しい。
【写真】“日プシリーズ初”の快挙達成したイケメン練習生
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。
なお、投票は12人を選ぶ12pick投票から始まり、2人を選ぶ2pick投票になってからは順位が変動。第3回投票期間（5月14日〜5月22日）のオンライン投票に加え、コンセプトバトルでの現場投票および加算されたベネフィットを合算した票数で決定した20位までの練習生と、SEKAIプロデューサーから圧倒的な支持を受けた「グローバルランカー」として21位のユ・ヒョンスン（HYEONSEUNG）と23位の小清水蓮（KO.REN）が残留。計22人がファイナルに進出した。
第4回投票期間は、5月28日からファイナル当日の6月6日7時に一旦締め切られ、その後ファイナルの番組中に最後の投票が行われ、その合計によってデビューする12人が決定。生放送中も、国民投票とLemino投票、日本国外からはMnet Plusでの投票が可能が可能となる。最後は1人を選ぶ1pick投票となり、さらに順位変動が予想される。
生年月日：2004／05／03
出身地：モクポ
身長：177
趣味：サッカー
特技：思いやり
MBTI：ISFP
私を表すキーワード：おバカなワンちゃん
順位変遷：6→6→5→7→1
＜披露曲・ポジション＞
レベル分けテスト／グループバトル／ポジションバトル／コンセプトバトル／デビュー評価楽曲＆ポジション
TOMORROW X TOGETHER『Can’t Stop』／ENHYPEN『Bite Me』1組／ラップ＆ボーカル：ZEROBASEONE『Doctor！ Doctor！』／『BLACK ANGEL』／『BORN TO BE』
韓国出身のオ・シンヘン／SHINHAENG（お・しんへん／22）は、第1回順位発表式では5位、第2回順位発表式では7位とこれまですべてデビュー圏内をキープ。控えめで誠実さが垣間見えるキャラクターで、ポジションバトルではZEROBASEONE『Doctor！ Doctor！』に挑戦し、センター兼メインボーカルに抜擢。楽曲のイメージからシンヘンとともにやりたいと強く願っていた加藤大樹らメンバーに自信をつけてもらったことで、成長する姿が描かれた。
甘いボーカルも強みで、コンセプトバトルでは、『BLACK ANGEL』チームでメインボーカルとして爪痕を残し、現場投票1位チーム、個人順位でも1位という結果となり、大きなベネフィットを得て第3回順位発表式で見事1位に。「PRODUCE 101 JAPAN」シリーズの順位発表式で韓国人練習生が1位に輝くのは今回が初となり、大きな衝撃を与えた。
生年月日：2005／06／16
出身地：茨城県
身長：175
趣味：語学を学んで実践すること
特技：ピアノ、習字
MBTI：ISTP
私を表すキーワード：幸せの青い鳥
順位変遷：4→4→3→2→2
＜披露曲・ポジション＞
King Gnu『SPECIALZ』／Wanna One『Energetic』1組／ダンス：Imagine Dragons『Natural』／『BLACK ANGEL』／『Go Go』
安部結蘭／YURA（あべ・ゆら／20）は、テーマ曲「新世界（SHINSEKAI）」でセンターを務め、今回のシーズンの顔として番組当初から高い期待を背負い続けている練習生。2023年に、韓国のサバイバル番組「FAN PICK」で1位に輝きPICKUSのメンバーとしてデビューしたが、グループは事実上活動休止状態に。その後2024年に「PROJECT 7」にも参加した。
グループバトルではいわゆるアベンジャーズチームを結成しながらも僅差の点数で敗北。ポジションバトルで挑戦したアメリカのバンド・Imagine Dragonsの楽曲『Natural』にてセンターのプレッシャーに葛藤しながらも見事殻を破って圧倒的なパフォーマンスを披露。誰もが認めるオールラウンダーの実力で、多くの練習生から頼りにされている。
生年月日：2004／06／18
出身地：奈良県
身長：177
趣味：マカロン作り、ギター
特技：バク転、ルービックキューブ
MBTI：ENFP
私を表すキーワード：令和のリトルプリンス
順位変遷：1→3→4→5→3
＜披露曲・ポジション＞
NCT WISH『WISH（Japanese ver.）』／Wanna One『Energetic』1組／ラップ＆ボーカル：ZEROBASEONE『Doctor！ Doctor！』／『Neko』／『Go Go』
第1週の順位発表では1位にも輝いた矢田佳暉／YOSHIKI（やだ・よしき／21）は、2025年に放送された韓国でヒットを記録した音楽サバイバル番組「現役歌王」の日本版である「現役歌王 JAPAN」に参加。印象的なピンクのヘアスタイルがマッチした可愛らしいルックスと、中低音ボーカルのギャップが魅力で、これまでグローバル票も多く獲得してきた。
趣味はスイーツ作りで、オフでは奈良県出身であることから関西弁も度々見られるなど、まだまだ底知れない魅力が。これまでのバトルでは積極的にセンターやメインボーカルに立候補するも叶わないなど悔しい経験も積み、冷静に自分の意見を伝える芯の強い一面も見せている。
生年月日：2007／12／02
出身地：千葉県
身長：174
趣味：好きなアーティストのLIVE映像を見ること
特技：ダンス、ラップ
MBTI：ISTP
私を表すキーワード：変幻自在
順位変遷：9→8→7→3→4
＜披露曲・ポジション＞
TWS『はじめまして』／JO1『Love seeker』1組／ダンス：SEVENTEEN『Super』／『Fuego』／『Go Go』
第2回順位発表式で国内票1位となったのは照井康祐／KOSUKE（てるい・こうすけ／18）。照井は過去にワタナベエンターテインメントが手掛けるサバイバル型育成ユニットDBSing（現在はGLOWE）のメンバーとして活動。18歳という若さと圧倒的なダンススキルで放送前から注目を集めていた練習生の1人で、テーマ曲「新世界（SHINSEKAI）」では未経験でありながらソロラップパートの1人に選ばれる。
徹底的な研究による表情管理や魅せ方に定評があり、毎回のバトルでは、現場評価での圧倒的な強さを見せ、グループバトルでは個人票1位、さらに全バトルでグループ内1位を獲得。名前の通り可愛らしい愛嬌が苦手な照れ屋な素顔も、等身大の18歳として多くの国民プロデューサーの心を掴んでいる。
生年月日：2005／01／21
出身地：群馬県
身長：175
趣味：アニメ鑑賞、サッカー、ゲーム
特技：サッカーボールを頭の上に乗せて歩くこと
MBTI：INTP
私を表すキーワード：ヲタク
順位変遷：10→11→12→8→5
＜披露曲・ポジション＞
TWS『はじめまして』／SEKAI NO OWARI『最高到達点』2組／ボーカル：Official髭男dism『宿命』／『BLACK ANGEL』／『BORN TO BE』
2pick投票で大きく順位をジャンプアップした飯塚亮賀／RYOGA（いいづか・りょうが／21）は、華のあるビジュアルが人気。「ヲタク」を自称し、時折ぼやくコメントがSNSを沸かすなど、天然なキャラクターでファンの心を掴んで離さない。
学生時代はサッカーに打ち込んできたといい、レベル分け再評価ではFクラスへ降格。未経験ゆえに毎回のバトルでは大きく成長しており、ポジションバトルではOfficial髭男dismの『宿命』の高音に苦戦し泥臭い努力を重ね、食堂で練習生の前でリハーサルするなど、ひたむきな姿が感動を呼んだ。コンセプトバトルでは実力派揃いの『BLACK ANGEL』にて喰らいつき、セクシーなコンセプトも見事消化した。
生年月日：2003／05／06
出身地：キョンギド
身長：178
趣味：写真編集、デザイン、動画編集、映画鑑賞、音楽鑑賞、想像すること
特技：写真編集、動画編集、作曲、振り付け、ジョーダン（ブレイクダンスの技）
MBTI：INFP
私を表すキーワード：白色の絵の具
順位変遷：5→5→6→6→6
＜披露曲・ポジション＞
TOMORROW X TOGETHER『Can’t Stop』／Wanna One『Energetic』1組／ラップ＆ボーカル：ZEROBASEONE『Doctor！ Doctor！』／『BLACK ANGEL』／『Go Go』
2021年にデビューし、2024年に活動終了となったMIRAE（ミレ／未来少年）のメンバーだったパク・シヨン／SIYOUNG（ぱく・しよん／23）は、毎回のバトルでリーダー的な立場で練習生を牽引してきた実力派。作曲や振り付けも特技とし、グループバトルのフリーパートやポジションバトルで振り付けを担当。メンバーに筋トレを課すなどレッスン中から妥協のないストイックな姿勢で、パフォーマンスのレベルを底上げしてきた。
大きな目や繊細なオーラを醸し出すルックスも魅力で、練習生が選ぶビジュアルセンター1位に選ばれるほど。「バチバチ」「ぷにぷに」「それがし」「吾輩」など独特な日本語で場を盛り上げるちょっと変わったキャラクターも愛されている。
生年月日：2006／02／09
出身地：新竹
身長：178
趣味：筋トレ、歌、ダンス
特技：人体コマ
MBTI：ENFJ
私を表すキーワード：皆を明るく照らす太陽
順位変遷：38→28→25→13→7
＜披露曲・ポジション＞
ONE OR EIGHT『Don’t Tell Nobody』／Ado『唱』1組／ダンス：Imagine Dragons『Natural』／『Fuego』／『BORN TO BE』
チェン・リッキー／RICKEY（ちぇん・りっきー／20）は、２pick投票で国民票1位を獲得し、一気にデビュー圏内へと駆け上がったシンデレラボーイ。台湾出身のリッキーは、グローバルボーイズグループデビュープロジェクト「BOYS II PLANET」に出演後、「木村拓哉さんのようなアイドルになって欲しい」という母親の言葉もあり、今回日本でオーディションに再挑戦した。
セクシーさ溢れる圧倒的なビジュアルはもちろん、天真爛漫な性格で盛り上げており、練習生にキスをしまくるキス魔な一面や、感情を爆発する姿が話題に。第3回順位発表式で「次は必ずデビューします。僕のパスポート、没収してください。大好きよ！」と愛嬌たっぷりにアピールしたスピーチも国民プロデューサーの心を鷲掴みにした。
生年月日：2005／03／10
出身地：群馬県
身長：177
趣味：服を見ること、美味しいものを食べること
特技：スポーツ、炭酸早飲み
MBTI：INFP
私を表すキーワード：優挑（優しさと温かさを持ちながら挑戦し続ける）
順位変遷：48→37→19→11→8
＜披露曲・ポジション＞
SEVENTEEN『HOME；RUN』／ENHYPEN『Bite Me』2組／ボーカル：優里『ベテルギウス』／『DREAMER』／『BORN TO BE』
群馬県出身の柳谷伊冴／ISSA（やなぎや・いっさ／21）は、元プロ野球選手の今江敏晃を父に持つ今江陸斗（I.RIKUTO）と元野球少年同士でチームを組み、最初のレベル分けテストに挑戦した。
爽やかなルックスに、清涼感溢れるまっすぐな歌声で人気となり、グループバトルではENHYPEN『Bite Me』のセンターを務め、セクシーなパフォーマンスと美声で一気に見つかった。ボジションバトルの優里『ベテルギウス』では、初めてリーダーとして奮闘し悩みながらもメンバーを牽引。唯一無二の声質で人気を誇っており、未経験でありながら経験者が多い上位陣とはチームが被ることが少なく、独自路線で初回48位から駆け上がってきたストーリーは“日プを体現している”といえる存在だ。
生年月日：2007／12／24
出身地：神奈川県
身長：180
趣味：観察
特技：ロックダンス
MBTI：INFJ
私を表すキーワード：未完成
順位変遷：17→17→17→16→9
＜披露曲・ポジション＞
M！LK『イイじゃん』／Wanna One『Energetic』2組／ボーカル：Official髭男dism『宿命』／『BLACK ANGEL』／『Go Go』
放送中盤からじわじわと支持層を広げ、一気にデビュー圏内に躍り出たのが後藤結／YUKI（ごとう・ゆうき／18）。“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2024」審査員特別賞を受賞後、ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。卒業編2025inソウル」にも出演した。
時代を問わない端正なルックスと、実力不足の壁にぶち当たりながらも常に笑顔で弱音を吐かずに果敢に挑戦する姿で好感を集める。特にポジションバトルでキーの高いOfficial髭男dism『宿命』を歌うこととなり、「男は黙って原キー」と発言したりと、度々インタビューでパンチラインを残している。
生年月日：2004／10／08
出身地：愛知県
身長：178
趣味：衣装作り、メイク、緑色集め
特技：パフェ作り
MBTI：ENTP
私を表すキーワード：緑のプリンス
順位変遷：3→2→1→1→10
＜披露曲・ポジション＞
PENTAGON『SHINE（Japanese ver.）』／Wanna One『Energetic』1組／ラップ＆ボーカル：ZEROBASEONE『Doctor！ Doctor！』／『Neko』／『Go Go』
第1回・第2回の順位発表式で1位をキープしてきたが、2pickとなり大幅に下がってしまったのが加藤大樹／K.DAIKI（かとう・だいき／21）。12pickでの圧倒的強さは裏を返せば多くの国民プロデューサーがグループへの必要性を感じているということの表れだろう。
高校時代に同級生とTikTokで投稿した動画がバズり、2024年にオーディション番組「MAKEMATE1」に出演。整った中性的なビジュアルと、ポジティブマインドのいわゆるギャルと呼ばれる番組随一のムードメーカーで、“ミドリ”の愛称で親しまれている。キャラクターだけではなく、ポジションバトルではリーダー、コンセプトバトルではセンターを経験し、キラキラとしたアイドルオーラを惜しみなく振り撒いた。悔しい場面こそ悲しい表情を見せず、常に高い目標を見据えている芯の強い内面も人気の理由だ。
生年月日：2004／09／06
出身地：大阪府
身長：182
趣味：アイドル
特技：ワンタイムパスコードを覚えること、モノマネ
MBTI：ENFJ
私を表すキーワード：ベアーズ王国王子
順位変遷：12→9→9→15→11
＜披露曲・ポジション＞
Ayumu Imazu『HOWL』／ENHYPEN『Bite Me』2組／ラップ：ちゃんみな『WORK HARD』／『DREAMER』／『Go Go』
熊部拓斗／K.TAKUTO（くまべ・たくと／21）は、慶應義塾大学在学中の秀才。レベル分けテストでは釼持吉成（辞退）と“慶應Guys”としてコンビを組み、INIの許豊凡はK-POPカバーダンスサークルの先輩であることを明かしていた。
「ベアーズ王国王子」をキャッチコピーに、ファンサービスたっぷりのアイドルスキルと、傾向と対策に余念がない熱心な勉強家な部分が魅力。ポジションバトルではラップに挑戦することとなり、過去シリーズでこれまで練習生が披露してきたリリックを印刷した紙、そして紙の辞書といった“秘密道具”を合宿に持参。コンセプトバトルでは元々いた『BLACK ANGEL』チームから放出（移動）され、『DREAMER』へ。腐ることなく努力を重ね、新しいチームで結果を残した。
生年月日：2006／07／07
出身地：埼玉県
身長：182
趣味：音楽を聴くこと、歌うこと、MV鑑賞、サッカーゲーム
特技：感情を込めて歌を歌うこと
MBTI：ENFP
私を表すキーワード：変幻自在
順位変遷：22→25→23→10→12
＜披露曲・ポジション＞
XG『WOKE UP』／Wanna One『Energetic』2組／ラップ：INI『DOMINANCE』／『KICK』／『Go Go』
メインボーカル枠として地位を確立している1人が、杉山竜司／RYUJI（すぎやま・りゅうじ／19）。グループバトルでは安部率いるアベンジャーズチームに裏アベンジャーズとして対抗。特に「自分のボーカルしかアベンジャーズに立ち向かえる声はない」と強い自信を持ちメインボーカルを担当した杉山はパワフルなハイトーンボイスで驚かせ、グループ内1位の個人票で勝利に貢献。まさかの逆転劇が熱狂を生んだ。ボーカル面では他の練習生からも歌い方を真似されるなど、頼られている。
182cmの高身長に金髪のワイルドな見た目とは裏腹に、ビハインドでは、2人暮らしでこれまで夢を応援してきてくれた「母親に恩返しがしたい」という切実な想いを口にし涙。19歳らしい無邪気な人柄で毎回チームの雰囲気を明るくしている。
生年月日：2003／05／15
出身地：愛知県
身長：164
趣味：猫と遊ぶ、読書、ダンス、長風呂
特技：自己管理、右手がずっと勝つじゃんけん、車が高速で通り過ぎる時の音、みんなの写真を撮ること
MBTI：INFJ
私を表すキーワード：克己心
順位変遷：14→14→13→12→13
＜披露曲・ポジション＞
和田光司『Butter−Fly』／Wanna One『Energetic』2組／ラップ＆ボーカル：ZEROBASEONE『Doctor！ Doctor！』／『Neko』／『Go Go』
土田央修／OSUKE（つちだ・おうすけ／23）は、2023年に「BOYS PLANET」に参加。「美人」と評されるほど整ったルックスに、レベル分けテストではAクラスをキープしたロイヤルAの実力者でシグナルソングのセンター候補にも選ばれた。
細かなところまで行き届いた洗練されたダンスパフォーマンスでどんなコンセプトも消化する憑依型で、毎回のバトルで安定した実力を示してきた。落ち着いた性格であるゆえに番組でフォーカスされる場面は少ないが、順位発表式では多くの練習生が駆け寄るなど人望がうかがえる。19歳の頃に参加した「BOYS PLANET」以降、ひたむきに努力を積み重ねてきた末の今回の挑戦から目が離せない。
生年月日：2007／06／05
出身地：兵庫県
身長：175
趣味：ゲーム、自転車に乗ること
特技：ワーム、お腹を膨らませること、ラップ
MBTI：ESFP
私を表すキーワード：フェニックス
順位変遷：16→16→15→14→14
＜披露曲・ポジション＞
ONE N’ONLY『Gooey』／Stray Kids『CASE 143』2組／ラップ：ちゃんみな『WORK HARD』／『Fuego』／『BORN TO BE』
ラップの実力者が次々と脱落してしまった中、ラップ担当としてデビューを望まれているのが濱田永遠／TOWA（はまだ・とわ／19）。愛嬌が得意かつ10代らしいふわふわな普段の喋り方からは想像できないキレキレの高速ラップのギャップで、存在感を示してきた。
グループバトルでは喉を痛めてしまう逆境の中、競合に対抗し、高校生チームをセンターとして引っ張り、等身大の姿が共感を集めた濱田。その後のバトルでは他グループの練習生からも頼られる場面もあり、マンネ（末っ子）ラインながら実力派であることを証明。英語・韓国語なども話せるマルチリンガルであることも明かされている。
生年月日：2000／07／25
出身地：高知県
身長：172
趣味：美容、自分磨き、自炊、推し活
特技：継続、野球、ギター、頬の皮膚を伸ばせること
MBTI：ENTJ
私を表すキーワード：マラソンランナー
順位変遷：13→15→16→18→15
＜披露曲・ポジション＞
Vaundy『踊り子』／SEKAI NO OWARI『最高到達点』2組／ボーカル：Official髭男dism『宿命』／『DREAMER』／『BORN TO BE』
メンズモデルクリエイターとして活躍していた小野慶人／KEITO（おの・けいと／25）は、印象的な長髪のビジュアルで放送前から一目置かれていた1人。会社員を辞めてアイドルという夢に挑戦している。
ダンスや歌は未経験ながらグループバトルで披露したSEKAI NO OWARI『最高到達点』では、透き通った美声が楽曲とマッチし、その声質に絶賛の声が寄せられた。合宿所では美容知識を練習生たちに伝授したり、本番前の楽屋でも小説を読んでいたりと、一線を画した個性が際立っている。
生年月日：2006／02／20
出身地：北海道
身長：179
趣味：怪談を聞くこと、ホラー映画を見ること、クレーンゲーム
特技：あっち向いてホイで勝つこと、弓道、クレーンゲーム
MBTI：INFP
私を表すキーワード：色白
順位変遷：31→27→26→19→16
＜披露曲・ポジション＞
INI『Rocketeer』／SEKAI NO OWARI『最高到達点』2組／ダンス：SEVENTEEN『Super』／『DREAMER』／『Go Go』
初週31位だった青沼昂史朗／KOSHIRO（あおぬま・こうしろう／20）は、脱落候補のFクラスからスタートしたが、順調に右肩上がりに順位を上げ、デビューも十分狙える位置となるシンデレラストーリーを見せている。INIの佐野雄大に憧れて応募し、目の前で本人からエールを受けたシーンは名場面として刻まれた。
色白な肌、179cmの抜群スタイルを誇る青沼は、ポジションバトルで黒髪からピンク髪にイメージチェンジし人気に火がついた。グローバルで人気が高いと言われており、コンセプトバトルの『DREAMER』で爽やかな魅力を発揮した。
生年月日：2006／03／15
出身地：埼玉県
身長：177
趣味：服、ゲーム
特技：運動
MBTI：ISFP
私を表すキーワード：貪欲
順位変遷：47→48→39→32→17
＜披露曲・ポジション＞
TWS『はじめまして』／ENHYPEN『Bite Me』1組／ダンス：JO1『BE CLASSIC』／『BLACK ANGEL』／『BORN TO BE』
岡田侑磨／YUMA（おかだ・ゆうま／20）は、彫刻のような美しいビジュアルと、ミステリアスなオーラが特徴。初週は47位からのスタートだったが、黒髪から金髪にイメージチェンジし、じわじわと見つかるように。脱落スレスレのラインで何度も不安な順位発表式を迎えていたが、2pick投票で大幅にジャンプアップし、見事ファイナルに進出した。
自身でも何度もセンターに立候補する貪欲な姿勢も見せながら、コンセプトバトルでは実力派揃いの『BLACK ANGEL』チームで自信を喪失していた飯塚を励ますなど、仲間想いの人柄も知られている。
生年月日：2004／02／03
出身地：東京都
身長：173
趣味：サイクリング
特技：ダンス、テニス
MBTI：ISFP
私を表すキーワード：素直
順位変遷：23→23→27→26→18
＜披露曲・ポジション＞
INI『MORE』／INI『LOUD』1組／ダンス：Imagine Dragons『Natural』／『KICK』／『BORN TO BE』
小林千悟／CHISATO（こばやし・ちさと／22）は、INIを輩出した「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」に参加し、現在はTAGRIGHTとして活動している小林大悟の弟ということで、シリーズファンから期待を寄せられていた存在。千悟も当時兄とともに応募するも学業優先で辞退していたことが明かされた。
それから、アイドルだけを目指しスキルを磨き続けてきた千悟は、練習生も一目置くダンスの実力者。グループバトルで勝利チーム内の1位となり、ポジションバトルでリーダーを務めることになった千悟は、『Natural』でもチームを優勝に導いた。デビュー評価では手書きのバミリを作成して合宿に挑むなど、毎回チームに欠かせない存在として活躍している。
生年月日：2007／04／19
出身地：ホノルル
身長：172
趣味：ギター、作詞・編曲、プロデュース、香水あつめ、カフェ巡り
特技：作詞作曲、ギター、アカペラ歌唱
MBTI：INFJ
私を表すキーワード：Thoughtful
順位変遷：7→7→10→21→19
＜披露曲・ポジション＞
ONE OK ROCK『Stand Out Fit In』／ENHYPEN『Bite Me』1組／セルフプロデュース：『My Grandfather’s Clock』サンプリング／『DREAMER』／『BORN TO BE』
ホノルル出身で現在はテキサス在住のアダム・ナガイ／ADAM（あだむ・ながい／19）は、初回からそのスキルで個性を放っている練習生。アカペラグループの一員としてアメリカの人気オーディション番組「America's Got Talent」に出演。レベル分けテストからその雰囲気のある歌声に絶賛の声が寄せられた。
ポジションバトルでは今回の新世界ルールとして編曲や作詞を行いながら自分たちでステージを作り上げるセルフプロデュースチームとして『My Grandfather’s Clock（大きな古時計）」をサンプリングしたパフォーマンスに挑戦。楽曲発表時から視聴者からは驚きの声が上がっていた楽曲だったが、作詞作曲を得意とするアダムが「セルフプロデュースは新しい！めっちゃユニーク！」と胸をときめかせ前向きに取り組む姿が話題に。グループ全体の雰囲気の良さが視聴者の心を揺さぶった。あどけないルックスと唯一無二の才能で、独自ポジションを確立している。
生年月日：2004／11／05
出身地：愛知県
身長：172
趣味：映画鑑賞
特技：リルを早く言うこと
MBTI：ENFJ
私を表すキーワード：笑顔
順位変遷：11→13→11→28→20
＜披露曲・ポジション＞
10−FEET『第ゼロ感』／米津玄師『IRIS OUT』2組／ダンス：JO1『BE CLASSIC』／『KICK』／『BORN TO BE』
メンバー投票でデビュー評価楽曲『BORN TO BE』のセンターを任せられたのは、倉橋吾槙／GOTEN（くらはし・ごてん／21）。シグナルソングの推しカメラ（チッケム）ではお茶目なエンディング妖精で爪痕を残した。
LDHによるオーディションである「ダンバトオーディション -DANCE BATTLE×AUDITION」参加経験もある倉橋は、切れ長の瞳が印象的なクールなビジュアルと、ダンスの実力、明るいキャラクターで人気を集める。ポジションバトルではJO1『BE CLASSIC』のセンターに。振付経験がないメンバーが集まった中、倉橋は振付も担当することになり、悩みながらも見事ステージを完成させた姿に注目が集まった。
生年月日：2004／01／13
出身地：ソウル
身長：177
趣味：ラップメイキング
特技：タットダンス、ワットダンス、振付（パフォーマンスディレクティング）、フリースタイルダンス
MBTI：ENTP
私を表すキーワード：Artistic Moment
順位変遷：15→10→8→9→21
＜披露曲・ポジション＞
TOMORROW X TOGETHER『Can’t Stop』／米津玄師『IRIS OUT』1組／ダンス：SEVENTEEN『Super』／『Fuego』／『BORN TO BE』
グローバルランカーとして残留したユ・ヒョンスン／HYEONSEUNG（ゆ・ひょんすん／22）は、安部と同じグループ・PICKUSの出身で、同じく2024年に「PROJECT 7」にも参加した苦労人。序盤では元々仲間だった安部との確執を明かすシーンもあり、誤解が解けた後は順位発表式で呼ばれた後に一目散に安部の元へ駆け寄るなど、愛情表現が微笑ましいと反響を呼んだ。
日本のアニメが好きということから、グループバトルでは得意のK-POPではなく、米津玄師『IRIS OUT』を自ら選択し世界観に没入したパフォーマンスで魅了。続くポジションバトルでもセンターを務めた。コンセプトバトルでは元々の『BLACK ANGEL』から放出された先の『Fuego』でリーダーを任され、数日で完璧に振りを取得するという偉業を成し遂げ、圧倒的スキルで練習生からも頼られる存在だ。
生年月日：2006／04／10
出身地：宮崎県
身長：170
趣味：ゲーム、アニメ鑑賞、サッカー
特技：水泳
MBTI：ESFP
私を表すキーワード：猫
順位変遷：8→12→14→20→23
＜披露曲・ポジション＞
JO1『SuperCali』／ENHYPEN『Bite Me』2組／ダンス：JO1『BE CLASSIC』／『Neko』／『Go Go』
もう1人のグローバルランカーである小清水蓮／KO.REN（こしみず・れん／20）は、芸能経験がないとは思えない美麗なビジュアルに小顔の抜群スタイルで、公開時から「あの子は誰？」と話題になった1人。グループバトルではENHYPEN『Bite Me』でセクシーな魅力を、ポジションバトルではJO1『BE CLASSIC』でクールな魅力を発揮し、コンセプトバトルでは一転、『Neko』で可愛らしい魅力を全開に。幅広いコンセプトを消化してきた。
大きな瞳が印象的なルックスからは想像ができない宮崎弁全開のキャラクターで、『Neko』のビハインドではメンバーに正直に意見をするまっすぐな姿勢にもスポットが当たった。
（modelpress編集部）
情報：Lemino
【Not Sponsored 記事】
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。
なお、投票は12人を選ぶ12pick投票から始まり、2人を選ぶ2pick投票になってからは順位が変動。第3回投票期間（5月14日〜5月22日）のオンライン投票に加え、コンセプトバトルでの現場投票および加算されたベネフィットを合算した票数で決定した20位までの練習生と、SEKAIプロデューサーから圧倒的な支持を受けた「グローバルランカー」として21位のユ・ヒョンスン（HYEONSEUNG）と23位の小清水蓮（KO.REN）が残留。計22人がファイナルに進出した。
第4回投票期間は、5月28日からファイナル当日の6月6日7時に一旦締め切られ、その後ファイナルの番組中に最後の投票が行われ、その合計によってデビューする12人が決定。生放送中も、国民投票とLemino投票、日本国外からはMnet Plusでの投票が可能が可能となる。最後は1人を選ぶ1pick投票となり、さらに順位変動が予想される。
◆1位：オ・シンヘン／SHINHAENG（お・しんへん／22）
生年月日：2004／05／03
出身地：モクポ
身長：177
趣味：サッカー
特技：思いやり
MBTI：ISFP
私を表すキーワード：おバカなワンちゃん
順位変遷：6→6→5→7→1
＜披露曲・ポジション＞
レベル分けテスト／グループバトル／ポジションバトル／コンセプトバトル／デビュー評価楽曲＆ポジション
TOMORROW X TOGETHER『Can’t Stop』／ENHYPEN『Bite Me』1組／ラップ＆ボーカル：ZEROBASEONE『Doctor！ Doctor！』／『BLACK ANGEL』／『BORN TO BE』
韓国出身のオ・シンヘン／SHINHAENG（お・しんへん／22）は、第1回順位発表式では5位、第2回順位発表式では7位とこれまですべてデビュー圏内をキープ。控えめで誠実さが垣間見えるキャラクターで、ポジションバトルではZEROBASEONE『Doctor！ Doctor！』に挑戦し、センター兼メインボーカルに抜擢。楽曲のイメージからシンヘンとともにやりたいと強く願っていた加藤大樹らメンバーに自信をつけてもらったことで、成長する姿が描かれた。
甘いボーカルも強みで、コンセプトバトルでは、『BLACK ANGEL』チームでメインボーカルとして爪痕を残し、現場投票1位チーム、個人順位でも1位という結果となり、大きなベネフィットを得て第3回順位発表式で見事1位に。「PRODUCE 101 JAPAN」シリーズの順位発表式で韓国人練習生が1位に輝くのは今回が初となり、大きな衝撃を与えた。
◆2位：安部結蘭／YURA（あべ・ゆら／20）
生年月日：2005／06／16
出身地：茨城県
身長：175
趣味：語学を学んで実践すること
特技：ピアノ、習字
MBTI：ISTP
私を表すキーワード：幸せの青い鳥
順位変遷：4→4→3→2→2
＜披露曲・ポジション＞
King Gnu『SPECIALZ』／Wanna One『Energetic』1組／ダンス：Imagine Dragons『Natural』／『BLACK ANGEL』／『Go Go』
安部結蘭／YURA（あべ・ゆら／20）は、テーマ曲「新世界（SHINSEKAI）」でセンターを務め、今回のシーズンの顔として番組当初から高い期待を背負い続けている練習生。2023年に、韓国のサバイバル番組「FAN PICK」で1位に輝きPICKUSのメンバーとしてデビューしたが、グループは事実上活動休止状態に。その後2024年に「PROJECT 7」にも参加した。
グループバトルではいわゆるアベンジャーズチームを結成しながらも僅差の点数で敗北。ポジションバトルで挑戦したアメリカのバンド・Imagine Dragonsの楽曲『Natural』にてセンターのプレッシャーに葛藤しながらも見事殻を破って圧倒的なパフォーマンスを披露。誰もが認めるオールラウンダーの実力で、多くの練習生から頼りにされている。
◆3位：矢田佳暉／YOSHIKI（やだ・よしき／21）
生年月日：2004／06／18
出身地：奈良県
身長：177
趣味：マカロン作り、ギター
特技：バク転、ルービックキューブ
MBTI：ENFP
私を表すキーワード：令和のリトルプリンス
順位変遷：1→3→4→5→3
＜披露曲・ポジション＞
NCT WISH『WISH（Japanese ver.）』／Wanna One『Energetic』1組／ラップ＆ボーカル：ZEROBASEONE『Doctor！ Doctor！』／『Neko』／『Go Go』
第1週の順位発表では1位にも輝いた矢田佳暉／YOSHIKI（やだ・よしき／21）は、2025年に放送された韓国でヒットを記録した音楽サバイバル番組「現役歌王」の日本版である「現役歌王 JAPAN」に参加。印象的なピンクのヘアスタイルがマッチした可愛らしいルックスと、中低音ボーカルのギャップが魅力で、これまでグローバル票も多く獲得してきた。
趣味はスイーツ作りで、オフでは奈良県出身であることから関西弁も度々見られるなど、まだまだ底知れない魅力が。これまでのバトルでは積極的にセンターやメインボーカルに立候補するも叶わないなど悔しい経験も積み、冷静に自分の意見を伝える芯の強い一面も見せている。
◆4位：照井康祐／KOSUKE（てるい・こうすけ／18）
生年月日：2007／12／02
出身地：千葉県
身長：174
趣味：好きなアーティストのLIVE映像を見ること
特技：ダンス、ラップ
MBTI：ISTP
私を表すキーワード：変幻自在
順位変遷：9→8→7→3→4
＜披露曲・ポジション＞
TWS『はじめまして』／JO1『Love seeker』1組／ダンス：SEVENTEEN『Super』／『Fuego』／『Go Go』
第2回順位発表式で国内票1位となったのは照井康祐／KOSUKE（てるい・こうすけ／18）。照井は過去にワタナベエンターテインメントが手掛けるサバイバル型育成ユニットDBSing（現在はGLOWE）のメンバーとして活動。18歳という若さと圧倒的なダンススキルで放送前から注目を集めていた練習生の1人で、テーマ曲「新世界（SHINSEKAI）」では未経験でありながらソロラップパートの1人に選ばれる。
徹底的な研究による表情管理や魅せ方に定評があり、毎回のバトルでは、現場評価での圧倒的な強さを見せ、グループバトルでは個人票1位、さらに全バトルでグループ内1位を獲得。名前の通り可愛らしい愛嬌が苦手な照れ屋な素顔も、等身大の18歳として多くの国民プロデューサーの心を掴んでいる。
◆5位：飯塚亮賀／RYOGA（いいづか・りょうが／21）
生年月日：2005／01／21
出身地：群馬県
身長：175
趣味：アニメ鑑賞、サッカー、ゲーム
特技：サッカーボールを頭の上に乗せて歩くこと
MBTI：INTP
私を表すキーワード：ヲタク
順位変遷：10→11→12→8→5
＜披露曲・ポジション＞
TWS『はじめまして』／SEKAI NO OWARI『最高到達点』2組／ボーカル：Official髭男dism『宿命』／『BLACK ANGEL』／『BORN TO BE』
2pick投票で大きく順位をジャンプアップした飯塚亮賀／RYOGA（いいづか・りょうが／21）は、華のあるビジュアルが人気。「ヲタク」を自称し、時折ぼやくコメントがSNSを沸かすなど、天然なキャラクターでファンの心を掴んで離さない。
学生時代はサッカーに打ち込んできたといい、レベル分け再評価ではFクラスへ降格。未経験ゆえに毎回のバトルでは大きく成長しており、ポジションバトルではOfficial髭男dismの『宿命』の高音に苦戦し泥臭い努力を重ね、食堂で練習生の前でリハーサルするなど、ひたむきな姿が感動を呼んだ。コンセプトバトルでは実力派揃いの『BLACK ANGEL』にて喰らいつき、セクシーなコンセプトも見事消化した。
◆6位：パク・シヨン／SIYOUNG（ぱく・しよん／23）
生年月日：2003／05／06
出身地：キョンギド
身長：178
趣味：写真編集、デザイン、動画編集、映画鑑賞、音楽鑑賞、想像すること
特技：写真編集、動画編集、作曲、振り付け、ジョーダン（ブレイクダンスの技）
MBTI：INFP
私を表すキーワード：白色の絵の具
順位変遷：5→5→6→6→6
＜披露曲・ポジション＞
TOMORROW X TOGETHER『Can’t Stop』／Wanna One『Energetic』1組／ラップ＆ボーカル：ZEROBASEONE『Doctor！ Doctor！』／『BLACK ANGEL』／『Go Go』
2021年にデビューし、2024年に活動終了となったMIRAE（ミレ／未来少年）のメンバーだったパク・シヨン／SIYOUNG（ぱく・しよん／23）は、毎回のバトルでリーダー的な立場で練習生を牽引してきた実力派。作曲や振り付けも特技とし、グループバトルのフリーパートやポジションバトルで振り付けを担当。メンバーに筋トレを課すなどレッスン中から妥協のないストイックな姿勢で、パフォーマンスのレベルを底上げしてきた。
大きな目や繊細なオーラを醸し出すルックスも魅力で、練習生が選ぶビジュアルセンター1位に選ばれるほど。「バチバチ」「ぷにぷに」「それがし」「吾輩」など独特な日本語で場を盛り上げるちょっと変わったキャラクターも愛されている。
◆7位：チェン・リッキー／RICKEY（ちぇん・りっきー／20）
生年月日：2006／02／09
出身地：新竹
身長：178
趣味：筋トレ、歌、ダンス
特技：人体コマ
MBTI：ENFJ
私を表すキーワード：皆を明るく照らす太陽
順位変遷：38→28→25→13→7
＜披露曲・ポジション＞
ONE OR EIGHT『Don’t Tell Nobody』／Ado『唱』1組／ダンス：Imagine Dragons『Natural』／『Fuego』／『BORN TO BE』
チェン・リッキー／RICKEY（ちぇん・りっきー／20）は、２pick投票で国民票1位を獲得し、一気にデビュー圏内へと駆け上がったシンデレラボーイ。台湾出身のリッキーは、グローバルボーイズグループデビュープロジェクト「BOYS II PLANET」に出演後、「木村拓哉さんのようなアイドルになって欲しい」という母親の言葉もあり、今回日本でオーディションに再挑戦した。
セクシーさ溢れる圧倒的なビジュアルはもちろん、天真爛漫な性格で盛り上げており、練習生にキスをしまくるキス魔な一面や、感情を爆発する姿が話題に。第3回順位発表式で「次は必ずデビューします。僕のパスポート、没収してください。大好きよ！」と愛嬌たっぷりにアピールしたスピーチも国民プロデューサーの心を鷲掴みにした。
◆8位：柳谷伊冴／ISSA（やなぎや・いっさ／21）
生年月日：2005／03／10
出身地：群馬県
身長：177
趣味：服を見ること、美味しいものを食べること
特技：スポーツ、炭酸早飲み
MBTI：INFP
私を表すキーワード：優挑（優しさと温かさを持ちながら挑戦し続ける）
順位変遷：48→37→19→11→8
＜披露曲・ポジション＞
SEVENTEEN『HOME；RUN』／ENHYPEN『Bite Me』2組／ボーカル：優里『ベテルギウス』／『DREAMER』／『BORN TO BE』
群馬県出身の柳谷伊冴／ISSA（やなぎや・いっさ／21）は、元プロ野球選手の今江敏晃を父に持つ今江陸斗（I.RIKUTO）と元野球少年同士でチームを組み、最初のレベル分けテストに挑戦した。
爽やかなルックスに、清涼感溢れるまっすぐな歌声で人気となり、グループバトルではENHYPEN『Bite Me』のセンターを務め、セクシーなパフォーマンスと美声で一気に見つかった。ボジションバトルの優里『ベテルギウス』では、初めてリーダーとして奮闘し悩みながらもメンバーを牽引。唯一無二の声質で人気を誇っており、未経験でありながら経験者が多い上位陣とはチームが被ることが少なく、独自路線で初回48位から駆け上がってきたストーリーは“日プを体現している”といえる存在だ。
◆9位：後藤結／YUKI（ごとう・ゆうき／18）
生年月日：2007／12／24
出身地：神奈川県
身長：180
趣味：観察
特技：ロックダンス
MBTI：INFJ
私を表すキーワード：未完成
順位変遷：17→17→17→16→9
＜披露曲・ポジション＞
M！LK『イイじゃん』／Wanna One『Energetic』2組／ボーカル：Official髭男dism『宿命』／『BLACK ANGEL』／『Go Go』
放送中盤からじわじわと支持層を広げ、一気にデビュー圏内に躍り出たのが後藤結／YUKI（ごとう・ゆうき／18）。“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2024」審査員特別賞を受賞後、ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。卒業編2025inソウル」にも出演した。
時代を問わない端正なルックスと、実力不足の壁にぶち当たりながらも常に笑顔で弱音を吐かずに果敢に挑戦する姿で好感を集める。特にポジションバトルでキーの高いOfficial髭男dism『宿命』を歌うこととなり、「男は黙って原キー」と発言したりと、度々インタビューでパンチラインを残している。
◆10位：加藤大樹／K.DAIKI（かとう・だいき／21）
生年月日：2004／10／08
出身地：愛知県
身長：178
趣味：衣装作り、メイク、緑色集め
特技：パフェ作り
MBTI：ENTP
私を表すキーワード：緑のプリンス
順位変遷：3→2→1→1→10
＜披露曲・ポジション＞
PENTAGON『SHINE（Japanese ver.）』／Wanna One『Energetic』1組／ラップ＆ボーカル：ZEROBASEONE『Doctor！ Doctor！』／『Neko』／『Go Go』
第1回・第2回の順位発表式で1位をキープしてきたが、2pickとなり大幅に下がってしまったのが加藤大樹／K.DAIKI（かとう・だいき／21）。12pickでの圧倒的強さは裏を返せば多くの国民プロデューサーがグループへの必要性を感じているということの表れだろう。
高校時代に同級生とTikTokで投稿した動画がバズり、2024年にオーディション番組「MAKEMATE1」に出演。整った中性的なビジュアルと、ポジティブマインドのいわゆるギャルと呼ばれる番組随一のムードメーカーで、“ミドリ”の愛称で親しまれている。キャラクターだけではなく、ポジションバトルではリーダー、コンセプトバトルではセンターを経験し、キラキラとしたアイドルオーラを惜しみなく振り撒いた。悔しい場面こそ悲しい表情を見せず、常に高い目標を見据えている芯の強い内面も人気の理由だ。
◆11位：熊部拓斗／K.TAKUTO（くまべ・たくと／21）
生年月日：2004／09／06
出身地：大阪府
身長：182
趣味：アイドル
特技：ワンタイムパスコードを覚えること、モノマネ
MBTI：ENFJ
私を表すキーワード：ベアーズ王国王子
順位変遷：12→9→9→15→11
＜披露曲・ポジション＞
Ayumu Imazu『HOWL』／ENHYPEN『Bite Me』2組／ラップ：ちゃんみな『WORK HARD』／『DREAMER』／『Go Go』
熊部拓斗／K.TAKUTO（くまべ・たくと／21）は、慶應義塾大学在学中の秀才。レベル分けテストでは釼持吉成（辞退）と“慶應Guys”としてコンビを組み、INIの許豊凡はK-POPカバーダンスサークルの先輩であることを明かしていた。
「ベアーズ王国王子」をキャッチコピーに、ファンサービスたっぷりのアイドルスキルと、傾向と対策に余念がない熱心な勉強家な部分が魅力。ポジションバトルではラップに挑戦することとなり、過去シリーズでこれまで練習生が披露してきたリリックを印刷した紙、そして紙の辞書といった“秘密道具”を合宿に持参。コンセプトバトルでは元々いた『BLACK ANGEL』チームから放出（移動）され、『DREAMER』へ。腐ることなく努力を重ね、新しいチームで結果を残した。
◆12位：杉山竜司／RYUJI（すぎやま・りゅうじ／19）
生年月日：2006／07／07
出身地：埼玉県
身長：182
趣味：音楽を聴くこと、歌うこと、MV鑑賞、サッカーゲーム
特技：感情を込めて歌を歌うこと
MBTI：ENFP
私を表すキーワード：変幻自在
順位変遷：22→25→23→10→12
＜披露曲・ポジション＞
XG『WOKE UP』／Wanna One『Energetic』2組／ラップ：INI『DOMINANCE』／『KICK』／『Go Go』
メインボーカル枠として地位を確立している1人が、杉山竜司／RYUJI（すぎやま・りゅうじ／19）。グループバトルでは安部率いるアベンジャーズチームに裏アベンジャーズとして対抗。特に「自分のボーカルしかアベンジャーズに立ち向かえる声はない」と強い自信を持ちメインボーカルを担当した杉山はパワフルなハイトーンボイスで驚かせ、グループ内1位の個人票で勝利に貢献。まさかの逆転劇が熱狂を生んだ。ボーカル面では他の練習生からも歌い方を真似されるなど、頼られている。
182cmの高身長に金髪のワイルドな見た目とは裏腹に、ビハインドでは、2人暮らしでこれまで夢を応援してきてくれた「母親に恩返しがしたい」という切実な想いを口にし涙。19歳らしい無邪気な人柄で毎回チームの雰囲気を明るくしている。
◆13位：土田央修／OSUKE（つちだ・おうすけ／23）
生年月日：2003／05／15
出身地：愛知県
身長：164
趣味：猫と遊ぶ、読書、ダンス、長風呂
特技：自己管理、右手がずっと勝つじゃんけん、車が高速で通り過ぎる時の音、みんなの写真を撮ること
MBTI：INFJ
私を表すキーワード：克己心
順位変遷：14→14→13→12→13
＜披露曲・ポジション＞
和田光司『Butter−Fly』／Wanna One『Energetic』2組／ラップ＆ボーカル：ZEROBASEONE『Doctor！ Doctor！』／『Neko』／『Go Go』
土田央修／OSUKE（つちだ・おうすけ／23）は、2023年に「BOYS PLANET」に参加。「美人」と評されるほど整ったルックスに、レベル分けテストではAクラスをキープしたロイヤルAの実力者でシグナルソングのセンター候補にも選ばれた。
細かなところまで行き届いた洗練されたダンスパフォーマンスでどんなコンセプトも消化する憑依型で、毎回のバトルで安定した実力を示してきた。落ち着いた性格であるゆえに番組でフォーカスされる場面は少ないが、順位発表式では多くの練習生が駆け寄るなど人望がうかがえる。19歳の頃に参加した「BOYS PLANET」以降、ひたむきに努力を積み重ねてきた末の今回の挑戦から目が離せない。
◆14位：濱田永遠／TOWA（はまだ・とわ／19）
生年月日：2007／06／05
出身地：兵庫県
身長：175
趣味：ゲーム、自転車に乗ること
特技：ワーム、お腹を膨らませること、ラップ
MBTI：ESFP
私を表すキーワード：フェニックス
順位変遷：16→16→15→14→14
＜披露曲・ポジション＞
ONE N’ONLY『Gooey』／Stray Kids『CASE 143』2組／ラップ：ちゃんみな『WORK HARD』／『Fuego』／『BORN TO BE』
ラップの実力者が次々と脱落してしまった中、ラップ担当としてデビューを望まれているのが濱田永遠／TOWA（はまだ・とわ／19）。愛嬌が得意かつ10代らしいふわふわな普段の喋り方からは想像できないキレキレの高速ラップのギャップで、存在感を示してきた。
グループバトルでは喉を痛めてしまう逆境の中、競合に対抗し、高校生チームをセンターとして引っ張り、等身大の姿が共感を集めた濱田。その後のバトルでは他グループの練習生からも頼られる場面もあり、マンネ（末っ子）ラインながら実力派であることを証明。英語・韓国語なども話せるマルチリンガルであることも明かされている。
◆15位：小野慶人／KEITO（おの・けいと／25）
生年月日：2000／07／25
出身地：高知県
身長：172
趣味：美容、自分磨き、自炊、推し活
特技：継続、野球、ギター、頬の皮膚を伸ばせること
MBTI：ENTJ
私を表すキーワード：マラソンランナー
順位変遷：13→15→16→18→15
＜披露曲・ポジション＞
Vaundy『踊り子』／SEKAI NO OWARI『最高到達点』2組／ボーカル：Official髭男dism『宿命』／『DREAMER』／『BORN TO BE』
メンズモデルクリエイターとして活躍していた小野慶人／KEITO（おの・けいと／25）は、印象的な長髪のビジュアルで放送前から一目置かれていた1人。会社員を辞めてアイドルという夢に挑戦している。
ダンスや歌は未経験ながらグループバトルで披露したSEKAI NO OWARI『最高到達点』では、透き通った美声が楽曲とマッチし、その声質に絶賛の声が寄せられた。合宿所では美容知識を練習生たちに伝授したり、本番前の楽屋でも小説を読んでいたりと、一線を画した個性が際立っている。
◆16位：青沼昂史朗／KOSHIRO（あおぬま・こうしろう／20）
生年月日：2006／02／20
出身地：北海道
身長：179
趣味：怪談を聞くこと、ホラー映画を見ること、クレーンゲーム
特技：あっち向いてホイで勝つこと、弓道、クレーンゲーム
MBTI：INFP
私を表すキーワード：色白
順位変遷：31→27→26→19→16
＜披露曲・ポジション＞
INI『Rocketeer』／SEKAI NO OWARI『最高到達点』2組／ダンス：SEVENTEEN『Super』／『DREAMER』／『Go Go』
初週31位だった青沼昂史朗／KOSHIRO（あおぬま・こうしろう／20）は、脱落候補のFクラスからスタートしたが、順調に右肩上がりに順位を上げ、デビューも十分狙える位置となるシンデレラストーリーを見せている。INIの佐野雄大に憧れて応募し、目の前で本人からエールを受けたシーンは名場面として刻まれた。
色白な肌、179cmの抜群スタイルを誇る青沼は、ポジションバトルで黒髪からピンク髪にイメージチェンジし人気に火がついた。グローバルで人気が高いと言われており、コンセプトバトルの『DREAMER』で爽やかな魅力を発揮した。
◆17位：岡田侑磨／YUMA（おかだ・ゆうま／20）
生年月日：2006／03／15
出身地：埼玉県
身長：177
趣味：服、ゲーム
特技：運動
MBTI：ISFP
私を表すキーワード：貪欲
順位変遷：47→48→39→32→17
＜披露曲・ポジション＞
TWS『はじめまして』／ENHYPEN『Bite Me』1組／ダンス：JO1『BE CLASSIC』／『BLACK ANGEL』／『BORN TO BE』
岡田侑磨／YUMA（おかだ・ゆうま／20）は、彫刻のような美しいビジュアルと、ミステリアスなオーラが特徴。初週は47位からのスタートだったが、黒髪から金髪にイメージチェンジし、じわじわと見つかるように。脱落スレスレのラインで何度も不安な順位発表式を迎えていたが、2pick投票で大幅にジャンプアップし、見事ファイナルに進出した。
自身でも何度もセンターに立候補する貪欲な姿勢も見せながら、コンセプトバトルでは実力派揃いの『BLACK ANGEL』チームで自信を喪失していた飯塚を励ますなど、仲間想いの人柄も知られている。
◆18位：小林千悟／CHISATO（こばやし・ちさと／22）
生年月日：2004／02／03
出身地：東京都
身長：173
趣味：サイクリング
特技：ダンス、テニス
MBTI：ISFP
私を表すキーワード：素直
順位変遷：23→23→27→26→18
＜披露曲・ポジション＞
INI『MORE』／INI『LOUD』1組／ダンス：Imagine Dragons『Natural』／『KICK』／『BORN TO BE』
小林千悟／CHISATO（こばやし・ちさと／22）は、INIを輩出した「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」に参加し、現在はTAGRIGHTとして活動している小林大悟の弟ということで、シリーズファンから期待を寄せられていた存在。千悟も当時兄とともに応募するも学業優先で辞退していたことが明かされた。
それから、アイドルだけを目指しスキルを磨き続けてきた千悟は、練習生も一目置くダンスの実力者。グループバトルで勝利チーム内の1位となり、ポジションバトルでリーダーを務めることになった千悟は、『Natural』でもチームを優勝に導いた。デビュー評価では手書きのバミリを作成して合宿に挑むなど、毎回チームに欠かせない存在として活躍している。
◆19位：アダム・ナガイ／ADAM（あだむ・ながい／19）
生年月日：2007／04／19
出身地：ホノルル
身長：172
趣味：ギター、作詞・編曲、プロデュース、香水あつめ、カフェ巡り
特技：作詞作曲、ギター、アカペラ歌唱
MBTI：INFJ
私を表すキーワード：Thoughtful
順位変遷：7→7→10→21→19
＜披露曲・ポジション＞
ONE OK ROCK『Stand Out Fit In』／ENHYPEN『Bite Me』1組／セルフプロデュース：『My Grandfather’s Clock』サンプリング／『DREAMER』／『BORN TO BE』
ホノルル出身で現在はテキサス在住のアダム・ナガイ／ADAM（あだむ・ながい／19）は、初回からそのスキルで個性を放っている練習生。アカペラグループの一員としてアメリカの人気オーディション番組「America's Got Talent」に出演。レベル分けテストからその雰囲気のある歌声に絶賛の声が寄せられた。
ポジションバトルでは今回の新世界ルールとして編曲や作詞を行いながら自分たちでステージを作り上げるセルフプロデュースチームとして『My Grandfather’s Clock（大きな古時計）」をサンプリングしたパフォーマンスに挑戦。楽曲発表時から視聴者からは驚きの声が上がっていた楽曲だったが、作詞作曲を得意とするアダムが「セルフプロデュースは新しい！めっちゃユニーク！」と胸をときめかせ前向きに取り組む姿が話題に。グループ全体の雰囲気の良さが視聴者の心を揺さぶった。あどけないルックスと唯一無二の才能で、独自ポジションを確立している。
◆20位：倉橋吾槙／GOTEN（くらはし・ごてん／21）
生年月日：2004／11／05
出身地：愛知県
身長：172
趣味：映画鑑賞
特技：リルを早く言うこと
MBTI：ENFJ
私を表すキーワード：笑顔
順位変遷：11→13→11→28→20
＜披露曲・ポジション＞
10−FEET『第ゼロ感』／米津玄師『IRIS OUT』2組／ダンス：JO1『BE CLASSIC』／『KICK』／『BORN TO BE』
メンバー投票でデビュー評価楽曲『BORN TO BE』のセンターを任せられたのは、倉橋吾槙／GOTEN（くらはし・ごてん／21）。シグナルソングの推しカメラ（チッケム）ではお茶目なエンディング妖精で爪痕を残した。
LDHによるオーディションである「ダンバトオーディション -DANCE BATTLE×AUDITION」参加経験もある倉橋は、切れ長の瞳が印象的なクールなビジュアルと、ダンスの実力、明るいキャラクターで人気を集める。ポジションバトルではJO1『BE CLASSIC』のセンターに。振付経験がないメンバーが集まった中、倉橋は振付も担当することになり、悩みながらも見事ステージを完成させた姿に注目が集まった。
◆グローバルランカー：ユ・ヒョンスン／HYEONSEUNG（ゆ・ひょんすん／22）
生年月日：2004／01／13
出身地：ソウル
身長：177
趣味：ラップメイキング
特技：タットダンス、ワットダンス、振付（パフォーマンスディレクティング）、フリースタイルダンス
MBTI：ENTP
私を表すキーワード：Artistic Moment
順位変遷：15→10→8→9→21
＜披露曲・ポジション＞
TOMORROW X TOGETHER『Can’t Stop』／米津玄師『IRIS OUT』1組／ダンス：SEVENTEEN『Super』／『Fuego』／『BORN TO BE』
グローバルランカーとして残留したユ・ヒョンスン／HYEONSEUNG（ゆ・ひょんすん／22）は、安部と同じグループ・PICKUSの出身で、同じく2024年に「PROJECT 7」にも参加した苦労人。序盤では元々仲間だった安部との確執を明かすシーンもあり、誤解が解けた後は順位発表式で呼ばれた後に一目散に安部の元へ駆け寄るなど、愛情表現が微笑ましいと反響を呼んだ。
日本のアニメが好きということから、グループバトルでは得意のK-POPではなく、米津玄師『IRIS OUT』を自ら選択し世界観に没入したパフォーマンスで魅了。続くポジションバトルでもセンターを務めた。コンセプトバトルでは元々の『BLACK ANGEL』から放出された先の『Fuego』でリーダーを任され、数日で完璧に振りを取得するという偉業を成し遂げ、圧倒的スキルで練習生からも頼られる存在だ。
◆グローバルランカー：小清水蓮／KO.REN（こしみず・れん／20）
生年月日：2006／04／10
出身地：宮崎県
身長：170
趣味：ゲーム、アニメ鑑賞、サッカー
特技：水泳
MBTI：ESFP
私を表すキーワード：猫
順位変遷：8→12→14→20→23
＜披露曲・ポジション＞
JO1『SuperCali』／ENHYPEN『Bite Me』2組／ダンス：JO1『BE CLASSIC』／『Neko』／『Go Go』
もう1人のグローバルランカーである小清水蓮／KO.REN（こしみず・れん／20）は、芸能経験がないとは思えない美麗なビジュアルに小顔の抜群スタイルで、公開時から「あの子は誰？」と話題になった1人。グループバトルではENHYPEN『Bite Me』でセクシーな魅力を、ポジションバトルではJO1『BE CLASSIC』でクールな魅力を発揮し、コンセプトバトルでは一転、『Neko』で可愛らしい魅力を全開に。幅広いコンセプトを消化してきた。
大きな瞳が印象的なルックスからは想像ができない宮崎弁全開のキャラクターで、『Neko』のビハインドではメンバーに正直に意見をするまっすぐな姿勢にもスポットが当たった。
（modelpress編集部）
情報：Lemino
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