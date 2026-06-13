アメリカとイランとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、トランプ大統領は12日、イランとの「誠意ある交渉は不可能」だと批判しました。両国が合意に達するかどうかは依然として不透明です。トランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた協議について、早ければ今週末にも合意に至るとの認識を示していましたが、イラン側はこれを否定しています。合意内容に関する両国の主張にも食い違いがみられ、トランプ大統領は12日、自身のSNSで