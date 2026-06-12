日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク２―４ヤクルト（１２日・みずほＰａｙＰａｙ）ヤクルトが長いトンネルを抜けた。打線が２点を追う６回に２四死球に４安打を絡めて４点を奪い逆転。連敗を７で止めた。Ｖ犠飛を放った塩見泰隆外野手はこの日が３３歳の誕生日。２度の左膝手術を乗り越えた苦労人は「今日はすごい幸せな１日だった。この２年間テレビで見ていたので、自分がこうやってプレーしてたくさんの歓声をい