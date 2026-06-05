【GiGOクレーンゲームオアシス サンスパおおむら】 6月13日10時グランドオープン

GENDA GiGO Entertainmentは、長崎県大村市に長崎県内で初登場となるGiGOのクレーンゲーム専門店「GiGOクレーンゲームオアシス サンスパおおむら」を6月13日10時にグランドオープンする。

長崎県大村市・長崎空港にかかる「箕島大橋」のたもとに位置する複合レジャー施設「サンスパおおむら」のGiGOが、長崎県初、九州エリアでは2店目となる「GiGOクレーンゲームオアシス」としてリニューアルオープンする。“食べて、遊んで、温泉でゆったり♪”をキャッチフレーズに天然温泉、飲食店などが集まる「サンスパおおむら」は、地元で人気の滞在型レジャースポット。

「GiGOクレーンゲームオアシス サンスパおおむら」は約255坪のスペースに130台のクレーンゲームを設置。今回のリニューアルにあわせて景品ラインナップを一新し、食品・お菓子・日用品など“毎日使える景品”が大幅に拡充された。

さらに、「10円プレイコーナー」やアームを揺らして狙う新感覚の機種、フックで景品を狙う獲得方法など、初心者や子どもでもチャレンジしやすいゲーム設定を多数導入しており、「景品を獲得する楽しさ」を存分に味わえる。

施設全体には「GiGOクレーンゲームオアシス」のオリジナルキャラクターをデザイン。リーダーのライオン「ぎごまる」をはじめ、カバ、シマウマなど、動物をモチーフにした個性豊かなキャラクターが空間を華やかに彩る。

また、今回はレジャー施設「サンスパおおむら」のマスコットキャラクター「サンちゃん」と「ぎごまる」のコラボイラストを新たに描き起こし、店内装飾や「ぎごまる」グリーティングで配布する「ぎごまるカード」のデザインに採用している。

「GiGOクレーンゲームオアシス」へのリニューアルに伴い、クレーンゲームの景品ラインナップを一新。日用品や食品、お菓子といった“毎日使える景品”が大幅に拡充された

フックで輪を狙う獲得方法など、初心者や子どもでもチャレンジしやすいゲーム設定を多数導入

「GiGOクレーンゲームオアシス サンスパおおむら」概要

【住所】

長崎県大村市森園町663番3

【アクセス】

バス：長崎県営バス「長崎空港行」乗車、「運転試験場前」「サンスパおおむら」バス停下車

車：県道38号線 森園町交差点そば ※駐車場約750台

【営業時間】

10時～22時

【営業面積】

254.7坪

【設置台数：合計137台】

クレーンゲーム/130台、キッズゲーム/2台、体感音楽ゲーム、その他/5台

【電子マネー】

非対応

【GiGOアプリ】

スタッフが対応（回数券・サービス券利用可、チェックイン・アンギャ対応）

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