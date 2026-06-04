佐々木李子、フルアルバム『RI PATHOS』よりリード曲「桃李成蹊」のミュージックビデオが公開＆本人コメントも到着！

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歌手、声優として精力的に活動する佐々木李子が、6月3日にフルアルバム『RI PATHOS』を発売した。本作は、佐々木李子自身に紐づくさまざまな事柄をテーマに、“これまで”と“これから”を一本の道として描き「李子道」を表現した、全10曲すべて新曲のフルアルバムとなっている。

アルバム発売にあわせ、リード曲「桃李成蹊」のミュージックビデオも公開された。

本楽曲はハードコアサウンドを取り入れたナンバーとなっており、このジャンルを本格的に手がけるバンド「the bercedes menz（ザ・ベルセデス・メンツ）」の田中喉笛氏が、作曲・編曲を担当している。

「桃李成蹊（とうりせいけい）」とは、誠実な人のもとには自然と人が集まる、という意味を持つ中国の故事成語。本作では、その教えを現代的な視点で再解釈し、言葉や誇示ではなく、生き方や姿勢そのものが人を惹きつける在り方を、“佐々木李子版「桃李成蹊」”として表現した楽曲に仕上がっている。

今回公開のミュージックビデオは、人生の歩みを植物の枝分かれに重ね、挫折や葛藤を「糧」として成長していく姿を描いた作品。「冬木立」に投影された生命の強さを、儚くも美しく表現している。折れてもなお立ち続ける、そんな彼女の姿にも注目してほしい。

また、ミュージックビデオ公開にあわせて、本人からのコメントも到着。全10曲すべて新曲で構成されたフルアルバムとともに、ぜひミュージックビデオもあわせて楽しんでほしい。

＜佐々木李子 コメント＞

「桃李成蹊」

桃李成蹊は、夢に対する憧れだけではなく、その過程で知る現実の痛みや、自分の未熟さごと抱きしめながら歌いました。例え思い描いていた理想の形で実らなくても、その夢が無意味になるわけじゃない、腐った夢ですら次の夢を救う養分になると信じたい。そうやって進んできた道が、いつか誰かの道にも繋がりますようにと想いを込めました。

MVでは、その葛藤の先にある静かな意志や、この楽曲の持つ凛とした生命力を感じていただけたら嬉しいです。

●配信情報’

「RI PATHOS」

配信中

配信リンクはこちら

https://lnk.to/LACA-25275d

●リリース情報

フルアルバム

『RI PATHOS』

佐々木李子

2026年6月3日発売

【初回限定盤（CD+BD）】



品番：LACA-35275

価格：￥8,250（税込）

仕様

・クリアスリーブケース

・ジャケットカード

・ビッグ缶バッジ（150mm）

封入特典

・ランダムフォトカード（全４種より１種封入）

＜CD＞

1. 桃李成蹊

作詞：Skipjack／作曲・編曲：田中喉笛

2. 花邑 -Hanamura-

作詞・作曲：Skipjack／編曲：佐藤厚仁

3. オランジェット

作詞・作曲：Skipjack／編曲：佐藤厚仁

4. まるでマトリョーシカ

作詞：Skipjack／作曲・編曲：佐藤厚仁

5. 極超新星ボンファイヤー

作詞・作曲：Skipjack／編曲：佐藤厚仁

8. カミガカリ

作詞・作曲：Skipjack／編曲：佐藤厚仁

9. ひとひら

作詞・作曲：佐々木李子／編曲：佐藤厚仁

10. 道

作詞・作曲：Skipjack／編曲：佐藤厚仁

Bonus track. てづくりのうた

作詞・作曲：佐々木李子／編曲：tkr

＜Blu-ray＞

01.「桃李成蹊」 Music Video

02. Music Video Making

03. Original Movie “桃李成蹊 Beyond Words”

【通常盤（CDのみ）】



品番：LACA-25275

価格：￥4,400（税込）

発売元：株式会社バンダイナムコミュージックライブ

販売元：株式会社バンダイナムコフィルムワークス

仕様

初回生産分限定封入特典

・ランダムフォトカード（全４種より１種封入）

＜CD＞

1. 桃李成蹊

作詞：Skipjack／作曲・編曲：田中喉笛

2. 花邑 -Hanamura-

作詞・作曲：Skipjack／編曲：佐藤厚仁

3. オランジェット

作詞・作曲：Skipjack／編曲：佐藤厚仁

4. まるでマトリョーシカ

作詞：Skipjack／作曲・編曲：佐藤厚仁

5. 極超新星

作詞・作曲：Skipjack／編曲：佐藤厚仁

6. 魂の麻辣湯

作詞・作曲：Skipjack／編曲：佐藤厚仁

7. レクイエムボンファイヤー

作詞・作曲：Skipjack／編曲：佐藤厚仁

8. カミガカリ

作詞・作曲：Skipjack／編曲：佐藤厚仁

9. ひとひら

作詞・作曲：佐々木李子／編曲：佐藤厚仁

10. 道

作詞・作曲：Skipjack／編曲：佐藤厚仁

特典情報はこちら

https://sasakirico.lantis.jp/news/642/

購入はこちら

【初回限定盤】

https://lnk.to/LACA-35275

【通常盤】

https://lnk.to/LACA-25275

●イベント情報

フルアルバム「RI PATHOS」リリースイベント開催中！

HMV＆BOOKS SHIBUYA 6Fイベントスペース

2026年6月3日(水)

タワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIO

2026年6月5日(金)

ステラタウン大宮 １F屋外メローペ広場

2026年6月6日(土)

タワーレコード梅田NU茶屋町店 店内イベントスペース

2026年6月7日(日)

animate hall BLACK(アニメイト池袋本店 北館9F)

2026年6月12日(金)

イオンモール幕張新都心 GRAND MALL 1階 グランドコート

2026年6月14日(日)

川崎ラ チッタデッラ内 中央噴水広場

2026年6月28日(日)

仙台駅前 E BeanS 10階屋上特設ステージ

2026年7月4日(土)

詳しくはこちら

https://sasakirico.lantis.jp/category/news/news-event/

●ライブ情報

佐々木李子「RI PATHOS LIVE in OSAKA/TOKYO」

大阪・Banana Hall

2026年7月20日(月・祝) 15:45開場 16:30開演

東京・Zepp Shinjuku

2026年8月20日(木) 18:00開場 19:00開演

券種：2種

VIPスタンディング(優先入場＋入場特典付きチケット)：￥16,000(税込)

一般スタンディング：￥8,800(税込)

詳しくはこちら

https://sasakirico.com/news/detail.html?id=1179

＜佐々木李子 Profile＞

佐々木李子（ささきりこ）

誕生日：11月10日

出身地：秋田県

幼少期より歌と音楽をこよなく愛し、様々な音楽と触れ合いながら育つ。

小学校５年生の時にミュージカル「アニー」の主役を約9000人の応募の中から勝ち取る。それ以来歌と演技に目覚め、高校受験の際に音楽専門課程がある高校の音楽科、声楽科専攻に入学。

その小柄な体からは想像もつかないソウルフルな歌声を響かせる。

現在声優としても活動中。

代表作として、

TVアニメ『BanG Dream! Ave Mujica』（三角初華／ドロリス役）

TVアニメ『異世界黙示録マイノグーラ〜破滅の文明で始める世界征服〜』（エムル役）

TVアニメ『キラッとプリ☆チャン』（虹ノ咲だいあ役）

TVアニメ『かげきしょうじょ!!』（山田彩子役）、

TVアニメ『ワールドダイスター』（流石知冴役）など。

関連リンク

佐々木李子オフィシャルサイト

https://sasakirico.com/