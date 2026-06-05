3日（水）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のAstemoリヴァーレ茨城は、2026-27シーズンからセッターの石盛めるも（27）と藤倉由貴（26）が新加入選手として入団することをクラブ公式サイトで発表した。

愛知県出身の石盛は龍谷大学卒業後、2021年にA山形へ入団。5シーズンにわたりセッターとしてチームを支えた。今季はSVリーグ女子のレギュラーシーズン40試合でベンチ入りしていた。

徳島県出身の藤倉は四国大学を卒業後、2022年に実業団チームのビオーレ名古屋へ加入。1シーズンで退団した後、トライアウトを経て2023年にPFUブルーキャッツ（現・PFUブルーキャッツ石川かほく）へ入団した。在籍3季目となる今シーズンはSVリーグ女子のRS44試合と、チャンピオンシップのクォーターファイナル2試合、セミファイナル3試合の計49試合でベンチ入りを果たした。

2選手はクラブを通してコメントしている。

■石盛めるも

「この度、Astemoリヴァーレ茨城に入団させていただくことになりました。まず、このような素晴らしい環境でプレーさせていただけることに感謝の気持ちでいっぱいです。新しい環境でたくさんのことを学び自分自身も成長し、チームに貢献できるよう頑張ります。応援よろしくお願いいたします」

■藤倉由貴

「この度、Astemoリヴァーレ茨城に入団させていただくことになりました。新たな環境で挑戦できること嬉しく思います。チームとともに自分自身の成長に繋がるように、勝利に貢献できるよう頑張ります。今後ともご声援のほどよろしくお願いいたします」