文化放送で放送中の、Snow Man・佐久間大介がパーソナリティを務める番組『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜日 午後8時00分～9時00分）では、スペシャルウィーク週の6月6日（土）の放送に、日本テレビの伊藤遼アナウンサーがゲスト出演する。

当番組は、アイドル屈指のアニメ兼声優オタクのSnow Man・佐久間大介が、自身の好きな「アニメ」と「ゲーム」の話題など、オタクな一面を余すところなくリスナーへ伝える60分。

スペシャルウィーク週となる6月6日（土）放送のゲスト・伊藤アナは、日本テレビアナウンサーとして『ヒルナンデス』の水・金アシスタントや『Going! Sports&News』の日曜報道キャスター、スポーツ実況など、様々な番組で活躍中。大のアニメ・漫画好きとしても知られている。『マテムり』には昨年12月以来、2度目の登場となる。

伊藤アナは、26年4月1日の『ヒルナンデス』にて結婚を生報告。今回はそんな新婚の伊藤アナに、親友の佐久間が結婚について迫る。また、プロポーズ当日には佐久間に電話をかけたというエピソードも公開。その時のそれぞれの心境を、率直に語り合う。

さらに、新婚の伊藤アナに向けた特別コーナーも実施。佐久間が今ハマっている「せいろ蒸し」を実際に調理し、ともに試食する料理企画をおくる。

番組収録を終えた伊藤アナは、以下のようにコメントしている。

夢が叶った初出演から、次はいつ出られるのかなと思っていたら…。

半年も経たずに呼んでいただきました！ 早いよ！ 歓喜！ ありがとうございます！

大変恐縮ですが私の近況報告をさせていただきました。

さくさんの会話の引き出し方と、スタッフの皆様が作る雰囲気が良すぎて喋りすぎました（笑）。

そしてなぜか、スタジオで料理してさくさんとご飯を食べました（笑）。なんで!?

今回も楽しすぎました…。また呼んでいただけるように日本テレビで頑張ります！

※伊藤アナがゲスト出演する6月6日（土）放送回は、放送当日以降7日間聴くことができる。

https://radiko.jp/share/?sid=QRR&t=20260606200000

【番組概要】

■番組名： 『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』

■放送日時： 毎週土曜日 午後8時00分～9時00分

■出演： Snow Man 佐久間大介 ■ゲスト： 伊藤遼（日本テレビアナウンサー） ※6月6日（土）放送回

■番組X： @matemuri_916 ■推奨ハッシュタグ： #マテムり ■メール： matemuri@joqr.net