カルビーは、シリアルブランド売上No.1（インテージSRI＋データ：シリアル市場2025年1月〜2025年12月累計販売金額）の「フルグラ」から、ココナッツ味のグラノーラ生地に南国フルーツをトッピングした夏の定番商品「フルグラトロピカルココナッツ味」を6月8日から全国のコンビニエンスストア以外の店舗で期間限定発売する。

「フルグラ」は、オーツ麦やライ麦、玄米等の穀物を混ぜて香ばしく焼き上げたグラノーラに、フルーツやナッツなどをミックスした、ザクザクとした食感が楽しめるシリアル。1991年に「フルーツグラノーラ」として発売し、2011年に「フルグラ」の名前に変更。今年3月で発売35周年を迎え、現在ではシリアルブランド売上No.1の商品となっている。これまで定番の「フルグラ」のほか、期間限定品や数量限定品など、たくさんのフレーバーを展開してきた。

「トロピカルココナッツ味」は、本格的なココナッツの程よい甘さとトロピカルフルーツの酸味が楽しめる“南国風のグラノーラ”。2004年に「フルグラ」ブランド初の期間限定フレーバーとして登場した。その後、商品名やパッケージのリニューアルを重ねながら、夏の定番として毎年発売しており、発売20年を超えるロングセラー商品になっている。

今年の「フルグラトロピカルココナッツ味」は、ココナッツをしっかり感じられるグラノーラ生地はそのままに、支持を得ているココナッツチップのトッピングを10％増量。マンゴーやパパイヤなどのトロピカルフルーツのトッピングで色味も華やかな「フルグラ」です。パッケージはハワイ州観光局が監修のもと、ハワイ在住のイラストレーターNicole Ferrara（ニコール・フェラーラ）さんが展開するブランド「Nico Made」とコラボレーションし、カラフルな色彩でハワイの華やかさを表現した。毎年発売を楽しみにしているファンの人々に、特に楽しんでもらいたい商品となっている。

商品特長は、本格的なココナッツのおいしさを楽しめるグラノーラ生地で、牛乳やヨーグルトとの相性も抜群な「フルグラ」とのこと。トッピングには、消費者から評価を得ている大粒のココナッツチップを10％増量した。トロピカルフルーツのマンゴー（マンゴーはピューレにし、固めたもの）、パパイヤとラズベリー（ラズベリーはラズベリー果汁を加工し、固めたもの）を使用。彩りが良く酸味もあるラズベリーがアクセントの南国感あふれる味わいに仕上げた。食物繊維・鉄分・8種のビタミンたっぷりとなっている。

パッケージデザインはハワイ州観光局の監修で、ハワイ在住のアーティストNicole Ferraraさんが展開するブランド「Nico Made」とコラボレーションし、ハワイの自然の美しさを表現した。大ぶりで色鮮やかなハイビスカスが店頭で目を引く夏らしいデザインになっている。

［小売価格］1000円前後（税込）

［発売日］6月8日（月）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp