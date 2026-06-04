【付録】大容量がうれしい「ミッフィー マチが広いボックス型保冷バッグ」が付いてくる！ 『大人のおしゃれ手帖2026年7月号増刊』が6月5日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『大人のおしゃれ手帖2026年7月号増刊』（宝島社）の「ミッフィー マチが広いボックス型保冷バッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月5日に発売される『大人のおしゃれ手帖2026年7月号増刊』（税込1640円）。付録として、「ミッフィー マチが広いボックス型保冷バッグ」が付いてきます。
縦21×横23×マチ13.5cm（約）の四角いボックス型フォルムで、マチがたっぷりあるため自立して使えます。お弁当はもちろん、トレー容器に入った食材や要冷蔵の食品を運ぶお買い物バッグとしても大活躍。600mLペットボトルが6本立てて入る収納力で、荷物が多くなりがちな夏の外出でもしっかり対応してくれます。
ピクニックや子どもの部活動の応援など、飲み物や食べ物を持ち歩くさまざまなシーンで活躍します。ミッフィーのかわいいデザインはテンションを上げてくれるだけでなく、大人のおしゃれな雰囲気にも馴染む仕上がりです。日常使いからレジャーまで幅広く使える、この夏手放せない保冷バッグです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『大人のおしゃれ手帖2026年7月号増刊』の「ミッフィー マチが広いボックス型保冷バッグ」が見逃せない！
宝島社から6月5日に発売される『大人のおしゃれ手帖2026年7月号増刊』（税込1640円）。付録として、「ミッフィー マチが広いボックス型保冷バッグ」が付いてきます。
マチ13.5cmのたっぷりボックス型！お弁当も食材もすっぽり入る大容量
縦21×横23×マチ13.5cm（約）の四角いボックス型フォルムで、マチがたっぷりあるため自立して使えます。お弁当はもちろん、トレー容器に入った食材や要冷蔵の食品を運ぶお買い物バッグとしても大活躍。600mLペットボトルが6本立てて入る収納力で、荷物が多くなりがちな夏の外出でもしっかり対応してくれます。
ピクニックや部活の応援にも！多彩なシーンで頼れるミッフィーデザイン
ピクニックや子どもの部活動の応援など、飲み物や食べ物を持ち歩くさまざまなシーンで活躍します。ミッフィーのかわいいデザインはテンションを上げてくれるだけでなく、大人のおしゃれな雰囲気にも馴染む仕上がりです。日常使いからレジャーまで幅広く使える、この夏手放せない保冷バッグです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)