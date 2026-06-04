『刃牙道』第2クールのPV解禁でEDは三代目 J SOUL BROTHERS担当「KATANA」
アニメ『刃牙』シリーズの新作『刃牙道』第2クール（Netflixで18日配信開始）のメインPVが解禁された。主題歌情報も解禁となり、OPはChevonの「六ノ輪」、EDは三代目 J SOUL BROTHERSの「KATANA」に決定した。
【動画】宮本武蔵が強すぎ！公開された『刃牙道』第2クールのPV
公開されたＰＶでは、宮本武蔵が、愚地独歩、烈海王、渋川剛気ら地下闘技場戦士たちを華麗に斬り伏せ、「開始(はじ)まるぞ徳川。戦だ」と不敵に言い放つ姿から始まる。圧倒的な強さを持つ武蔵に自らの肉体ひとつで獰猛に牙を剥くピクル、メリケンサックを纏った拳で渾身の一撃を叩き込む本部以蔵、さらには武蔵の剣を拳ひとつで真っ向から受け止める花山薫の姿など、血飛沫と激しくぶつかり合う闘気が “最強”同士による壮絶な死闘を捉えた映像となっている。
自らの前に立ちはだかる敵を次々と斬ってゆく姿に、国家を敵に回すことになると問われた武蔵は「貴様らこそいいのか……？ 国が俺に斬られても……？」と挑発的な言葉を放ち、戦いは宮本武蔵vs国家という大規模なものへと発展。国家の頂にすら斬り登ろうとする武蔵、異質な武蔵を屠り去ろうとする刃牙。時代も価値観をも超越した“最強”同士の戦いが見どころとなる。
また、第1クール（全13話）が7月5日よりTOKYO MXなどでテレビ放送されることが決定した。
『刃牙道』は、2014年から2018年にわたり『週刊少年チャンピオン』にて、連載された原作者・板垣恵介による同名コミックが原作。“地上最強の親子喧嘩”が終結したあとの物語が描かれている。
退屈に飲み込まれそうな刃牙の前に姿を現すのは、まさかの日本最強の剣豪・宮本武蔵。宮本武蔵の亡骸からクローンが作り出され、現代へ降臨した宮本武蔵が、剛力と瞬速を兼ね備えた剣技で、新たな脅威として刃牙たちへと襲いかかる。果たして、最強の地下闘技場戦士 vs 伝説の剣豪の、時空を超えたかつてない異種格闘技戦の行方が描かれる。
■Chevonコメント
はじめて「刃牙」と出会ったのは小学生。友達の兄がその当時に出ていた全巻揃えていて、それを読むためだけに家に通いつめていた記憶がある。25歳になった今でも大好きな作品で、メンバー3人の好きな漫画ベン図がちょうど重なる部分に唯一君臨している。「刃牙」。紙媒体にも関わらず目の前で試合をみているような臨場感。一見人間離れしているキャラクターからは物凄く原始的な人間臭さや愛嬌が垣間見え、ぶっ飛んだ着想にも関わらず奇妙な程の説得力と生々しさが確かに存在し、読み進めることで脳がパンプアップするような感覚に陥る。
人間の奥にある、本物の欲求というか、忘れていた野生の部分というか。そこをぐッッッッと引っ張り出してくれる力が板垣先生の作品にはあると、素人ながらに思う。しかも私がシリーズ通して1番好きなのが何を隠そうこの『刃牙道』である。宮本武蔵VS本部以蔵これまでみてきたどの闘いよりも泥臭く、人間らしくて。こんなにもヒトの覚悟と内面を可視化できることがあるのかと衝撃を受けた。未だに私のベストバウトである。何度読んでも熱くなる。令和で、武蔵が動く。拙バンドがそこに音楽を添えられる。
こんなに嬉しいことはありません。生前｢五輪書｣を書いた武蔵。狂った好奇心から現代で目を覚ました彼(正確に本人ではないが)は、きっとそこに六つ目の輪をみた筈である。だから、『六ノ輪』。どうぞ、よしなに。
■三代目 J SOUL BROTHERSコメント
『刃牙道』のエンディングテーマを、三代目 J SOUL BROTHERSが担当させていただきます。剣聖・宮本武蔵といえば“二天一流”。今回の楽曲は、“刀”を一つのテーマとして制作しました。楽曲では刀を抜くような緊張感を意識し、対峙した瞬間の空気感や刀の音も表現に取り入れています。『刃牙道』の世界観を、さらに熱く盛り上げられる楽曲になっていたら嬉しいです。メンバー一同、放送・配信を楽しみにしています。
【動画】宮本武蔵が強すぎ！公開された『刃牙道』第2クールのPV
公開されたＰＶでは、宮本武蔵が、愚地独歩、烈海王、渋川剛気ら地下闘技場戦士たちを華麗に斬り伏せ、「開始(はじ)まるぞ徳川。戦だ」と不敵に言い放つ姿から始まる。圧倒的な強さを持つ武蔵に自らの肉体ひとつで獰猛に牙を剥くピクル、メリケンサックを纏った拳で渾身の一撃を叩き込む本部以蔵、さらには武蔵の剣を拳ひとつで真っ向から受け止める花山薫の姿など、血飛沫と激しくぶつかり合う闘気が “最強”同士による壮絶な死闘を捉えた映像となっている。
また、第1クール（全13話）が7月5日よりTOKYO MXなどでテレビ放送されることが決定した。
『刃牙道』は、2014年から2018年にわたり『週刊少年チャンピオン』にて、連載された原作者・板垣恵介による同名コミックが原作。“地上最強の親子喧嘩”が終結したあとの物語が描かれている。
退屈に飲み込まれそうな刃牙の前に姿を現すのは、まさかの日本最強の剣豪・宮本武蔵。宮本武蔵の亡骸からクローンが作り出され、現代へ降臨した宮本武蔵が、剛力と瞬速を兼ね備えた剣技で、新たな脅威として刃牙たちへと襲いかかる。果たして、最強の地下闘技場戦士 vs 伝説の剣豪の、時空を超えたかつてない異種格闘技戦の行方が描かれる。
■Chevonコメント
はじめて「刃牙」と出会ったのは小学生。友達の兄がその当時に出ていた全巻揃えていて、それを読むためだけに家に通いつめていた記憶がある。25歳になった今でも大好きな作品で、メンバー3人の好きな漫画ベン図がちょうど重なる部分に唯一君臨している。「刃牙」。紙媒体にも関わらず目の前で試合をみているような臨場感。一見人間離れしているキャラクターからは物凄く原始的な人間臭さや愛嬌が垣間見え、ぶっ飛んだ着想にも関わらず奇妙な程の説得力と生々しさが確かに存在し、読み進めることで脳がパンプアップするような感覚に陥る。
人間の奥にある、本物の欲求というか、忘れていた野生の部分というか。そこをぐッッッッと引っ張り出してくれる力が板垣先生の作品にはあると、素人ながらに思う。しかも私がシリーズ通して1番好きなのが何を隠そうこの『刃牙道』である。宮本武蔵VS本部以蔵これまでみてきたどの闘いよりも泥臭く、人間らしくて。こんなにもヒトの覚悟と内面を可視化できることがあるのかと衝撃を受けた。未だに私のベストバウトである。何度読んでも熱くなる。令和で、武蔵が動く。拙バンドがそこに音楽を添えられる。
こんなに嬉しいことはありません。生前｢五輪書｣を書いた武蔵。狂った好奇心から現代で目を覚ました彼(正確に本人ではないが)は、きっとそこに六つ目の輪をみた筈である。だから、『六ノ輪』。どうぞ、よしなに。
■三代目 J SOUL BROTHERSコメント
『刃牙道』のエンディングテーマを、三代目 J SOUL BROTHERSが担当させていただきます。剣聖・宮本武蔵といえば“二天一流”。今回の楽曲は、“刀”を一つのテーマとして制作しました。楽曲では刀を抜くような緊張感を意識し、対峙した瞬間の空気感や刀の音も表現に取り入れています。『刃牙道』の世界観を、さらに熱く盛り上げられる楽曲になっていたら嬉しいです。メンバー一同、放送・配信を楽しみにしています。
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