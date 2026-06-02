住宅の前や駐車場の出入り口などでよく見かけるのが「乗り上げブロック」です。これを道路上に置かないよう、船橋市の公式Xアカウントが注意を呼び掛けています。

【要注意】「知らなかった」じゃ済まない！ これが住宅前に置くと“違法となる物”です！

「乗り上げブロック」を設置すると道路冠水の原因になることも

公式アカウントは「道路に物を置かないで！」と投稿し、「乗り上げブロックなどを道路上にみだりに置くことは、法律で禁じられています」とコメント。

ブロックなどを置くと、歩行者や自転車などの転倒事故につながる恐れがあるほか、雨水の流れをせき止めてしまうことで、排水処理ができなくなり、道路冠水の原因となることもあるということです。事故などが発生した場合には、乗り上げブロックや鉢植えなどを置いた人の責任が問われることがあるといいます。

同アカウントは「道路の安全確保のため、皆様のご協力をお願いします」と呼び掛けています。

この投稿に対し、SNS上では「まじかよ…」「違法なんだ、知らなかった」「普通にホームセンターで売っているのも良くないと思う。そりゃ気軽に買って設置しちゃうよね」「市が歩道の修正すればいいのに」「全国的にこういうの取り締まってほしい！」などの声が上がっています。