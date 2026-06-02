アパグループは、「アパミュージアム」をアパホテル＆リゾート〈東京ベイ幕張〉に移転し、11月16日にリニューアルオープンする。

現在はアパホテル＆リゾート〈上越妙高〉で営業している。アパホテル＆リゾート〈東京ベイ幕張〉の48階・49階に移設した上で、従来のコレクションの展示に加え、体験型コンテンツを追加する。

48階は「NEXT INNOVATION」をテーマに、宿泊の「これから」を試す実験場として位置づける。49階は「INNOVATION HERITAGE」をテーマに、都市とともに進化してきたアパグループの革新の歴史を紹介する。

展示コンテンツは体験型を中心に構成する。アパグループ創業からの軌跡を多彩なコレクションで振り返る「HERITAGE CLOAK」、アパホテルの歴代客室を体験できる「INNOVATION ROOMS」、客室設計を遊びながら体感できる「まどりデザイナー」、環境への取り組みを学べる「エコラインチャレンジ」、オリジナルのアパ社長カレーを作れる「MY APA CURRY」などを展開する。入場無料。