コメダ珈琲店「2026年サマーバッグ」登場 夏に役立つアイテム＆コーヒーチケットでお得なセットに
全国でフルサービス型の喫茶店を展開するコメダは、全国のコメダ珈琲店で7月13日から、数量限定で「2026年サマーバッグ」を販売する。販売に先駆け、6月10日より各店舗で予約受付を開始。なお、「2026年サマーバッグ」の販売ならびに予約受付は一部店舗を除く。
【写真】爽やかなブルーがかわいい！使い勝手の良い「メッシュトートバッグ」
今年は涼しげな素材感と色味にこだわったアイテムをそろえた。軽やかで夏らしい見た目のメッシュトートバッグに、サマーバッグでは初登場の保冷ポーチ、アイスコーヒー2本、9枚綴りのコーヒーチケット1冊を詰め込んだ、とてもお得なセット。この夏だけの涼やかさと機能性がギュッと詰まったコメダ珈琲店のサマーバッグとなっている。各店舗数量限定での販売。限定数に達し次第、予約受付及び販売を終了する。
■商品詳細
・メッシュトートバッグ
涼やかな印象が特徴のメッシュトートバッグ。バッグ全体にメッシュ素材を使用し、軽やかで季節感のあるデザインに仕上げた。
本体は薄いグレーを基調に、内側の淡いブルーのポケットが透けて見える仕様で、さりげないアクセントを添えている。内側のポケットで中身が見えにくい仕様となっており、機能性にも配慮した、使い勝手の良いアイテム。軽量ながらもしっかりとした生地の持ち手で持ち運びやすく、日常使いから外出まで幅広いシーンで活躍する。
・保冷ポーチ
冷たいものをそのままに持ち歩ける、メッシュトートバッグの内ポケットと同じ、淡いブルーの保冷ポーチ。
メッシュトートバッグに入れて一緒に使用することも、単体で使用することも。ファスナーの持ち手部分にはロゴをあしらったリボンが付いていて、シンプルな保冷ポーチのアクセントになっている。500ミリリットルのペットボトルを横に寝かせて収納できる、使い勝手の良いサイズ感。
・アイスコーヒー
コメダオリジナルのアイスコーヒーを、2本セットで用意。無糖なので、シロップやミルクなどを加えて、好みの味わいにアレンジが可能。冷蔵庫でキンキンに冷やして。
・コーヒーチケット1冊／9枚綴り
おなじみのコーヒーチケット。使用できるのは購入店舗限定だが、有効期限がないため、「いつものコメダ珈琲店」で長く利用可能。
■商品概要
価格（税込）：5200円／5500円／5800円／6300円※店舗により異なる
予約期間：6月10日〜
販売期間：7月13日〜7月20日
【写真】爽やかなブルーがかわいい！使い勝手の良い「メッシュトートバッグ」
今年は涼しげな素材感と色味にこだわったアイテムをそろえた。軽やかで夏らしい見た目のメッシュトートバッグに、サマーバッグでは初登場の保冷ポーチ、アイスコーヒー2本、9枚綴りのコーヒーチケット1冊を詰め込んだ、とてもお得なセット。この夏だけの涼やかさと機能性がギュッと詰まったコメダ珈琲店のサマーバッグとなっている。各店舗数量限定での販売。限定数に達し次第、予約受付及び販売を終了する。
・メッシュトートバッグ
涼やかな印象が特徴のメッシュトートバッグ。バッグ全体にメッシュ素材を使用し、軽やかで季節感のあるデザインに仕上げた。
本体は薄いグレーを基調に、内側の淡いブルーのポケットが透けて見える仕様で、さりげないアクセントを添えている。内側のポケットで中身が見えにくい仕様となっており、機能性にも配慮した、使い勝手の良いアイテム。軽量ながらもしっかりとした生地の持ち手で持ち運びやすく、日常使いから外出まで幅広いシーンで活躍する。
・保冷ポーチ
冷たいものをそのままに持ち歩ける、メッシュトートバッグの内ポケットと同じ、淡いブルーの保冷ポーチ。
メッシュトートバッグに入れて一緒に使用することも、単体で使用することも。ファスナーの持ち手部分にはロゴをあしらったリボンが付いていて、シンプルな保冷ポーチのアクセントになっている。500ミリリットルのペットボトルを横に寝かせて収納できる、使い勝手の良いサイズ感。
・アイスコーヒー
コメダオリジナルのアイスコーヒーを、2本セットで用意。無糖なので、シロップやミルクなどを加えて、好みの味わいにアレンジが可能。冷蔵庫でキンキンに冷やして。
・コーヒーチケット1冊／9枚綴り
おなじみのコーヒーチケット。使用できるのは購入店舗限定だが、有効期限がないため、「いつものコメダ珈琲店」で長く利用可能。
■商品概要
価格（税込）：5200円／5500円／5800円／6300円※店舗により異なる
予約期間：6月10日〜
販売期間：7月13日〜7月20日