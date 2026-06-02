東京に台風接近 小池百合子都知事がコメント発表「テレワークの活用とともに、不要不急の外出などはお控えいただき」【全文】
台風6号が接近するなか、東京都は2日、小池百合子知事がコメントを発表した。
【画像】東京都、防災や災害時に役立つ情報を発信
このほか、「東京都 防災」の公式Xなどを通じ、日常備蓄に必要な品目・数量のお知らせ、購入できるウェブサイト「東京備蓄ナビ」、巨大地震への備えとアクションをまとめた「防災ブック」、いつも・いざというときにも役立つ「東京都公式防災アプリ」や「東京都防災ホームページ」を案内している。
「For information on disaster prevention and disasters, please check the "Disaster Prevention Homepage".」と英文でも呼びかけ。また、中国語・ハングルでも記した。
■小池百合子知事 コメント全文
台風第6号の接近に伴い、伊豆諸島と東京地方では、前線や台風本体の発達した雨雲により、激しい雨が降り、3日朝から昼過ぎにかけて警報級の大雨となる所がある見込みです。
島しょ地域の皆さまは、土砂災害や暴風、うねりを伴った高波に厳重に警戒し、大雨、低い土地の浸水、河川の増水に注意してください。都は、島しょ地域の各町村に対し、職員を配置するなどの態勢を、既に整えています。
また、23区や多摩地域でも大雨や暴風、土砂災害警報が発表される可能性があります。大雨の際は、河川の増水やアンダーパスの冠水などのリスクが高まりますので、近づかないようご注意ください。
通勤・通学などにおいても、最新の気象情報や自治体の発表する防災情報、交通機関の運行状況等を十分に確認し、ご自身とご家族の身を守る行動を心掛けていただきますようお願いします。あわせて、テレワークの活用とともに、不要不急の外出などはお控えいただきますようお願いします。
台風被害は、浸水害や土砂災害に加え、停電が発生することもあります。携帯電話の充電をはじめ、水や食料の備蓄、避難場所・避難経路をあらためて確認するなど、備えに万全を期してください。
【画像】東京都、防災や災害時に役立つ情報を発信
このほか、「東京都 防災」の公式Xなどを通じ、日常備蓄に必要な品目・数量のお知らせ、購入できるウェブサイト「東京備蓄ナビ」、巨大地震への備えとアクションをまとめた「防災ブック」、いつも・いざというときにも役立つ「東京都公式防災アプリ」や「東京都防災ホームページ」を案内している。
「For information on disaster prevention and disasters, please check the "Disaster Prevention Homepage".」と英文でも呼びかけ。また、中国語・ハングルでも記した。
台風第6号の接近に伴い、伊豆諸島と東京地方では、前線や台風本体の発達した雨雲により、激しい雨が降り、3日朝から昼過ぎにかけて警報級の大雨となる所がある見込みです。
島しょ地域の皆さまは、土砂災害や暴風、うねりを伴った高波に厳重に警戒し、大雨、低い土地の浸水、河川の増水に注意してください。都は、島しょ地域の各町村に対し、職員を配置するなどの態勢を、既に整えています。
また、23区や多摩地域でも大雨や暴風、土砂災害警報が発表される可能性があります。大雨の際は、河川の増水やアンダーパスの冠水などのリスクが高まりますので、近づかないようご注意ください。
通勤・通学などにおいても、最新の気象情報や自治体の発表する防災情報、交通機関の運行状況等を十分に確認し、ご自身とご家族の身を守る行動を心掛けていただきますようお願いします。あわせて、テレワークの活用とともに、不要不急の外出などはお控えいただきますようお願いします。
台風被害は、浸水害や土砂災害に加え、停電が発生することもあります。携帯電話の充電をはじめ、水や食料の備蓄、避難場所・避難経路をあらためて確認するなど、備えに万全を期してください。