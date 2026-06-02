台風6号の接近により、物流に影響が出ています。

ヤマト運輸は、2日午後1時現在、鹿児島県の全域と宮崎県の日南市・串間市で、営業所を休業し、集荷や配送を中止しています。また、全国から鹿児島県の離島地域宛てのクール便の受け付けを停止しているということです。

ほかにも、沖縄県の全域や高知県の安芸郡東洋町を除いた全ての地域宛ての荷物について、配送に遅れが生じているということです。

佐川急便でも、午後1時現在、鹿児島県や宮崎県の一部地域で集配業務を一時停止しているとのことです。また、このほかの地域でも、交通状況の悪化やフェリー・航空機の欠航等により、一部の荷物に遅れが発生しているとしています。

日本郵便では午前9時現在、沖縄と鹿児島の一部地域（奄美市、西之表市、熊毛郡種子島・屋久島町）、大島郡発着の郵便物やゆうパックに、数日程度の遅れが生じているとしています。今後の台風の進路により、それ以外の地域でも遅れが発生する場合があるとしています。

さらに、鹿児島の一部地域（喜界島、徳之島、沖永良部島、与論島、奄美大島）では、2日から当分の間、島内配達分を除き、チルドや冷凍扱いのゆうパックの引き受けを停止します。

また、鹿児島や宮崎の多くの郵便局で窓口業務を休止しています。