主演・高橋一生『リボーン』最終章へ！「なぜ、もう一人の僕は俺をこれほどまでに苦しめるのか」

主演・高橋一生が究極の二役に挑んでいる社会派転生ヒューマンドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』。

本日6月2日（火）、同ドラマの第8話が放送される。

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前回第7話では、野本英人として生きる根尾光誠（高橋一生）の“未来の記憶”を使ったアイデアで、厳しいコロナ禍も乗り切った「あかり商店街」だったが…。

ついに英人が恐れていた「NEOXIS」によるあかり商店街の買収が決定。現世を生きる根尾光誠の非情な決断に友野達樹（鈴鹿央士）は憤りをあらわにする。光誠の命のリミットが迫るなか、英人は友野が“突き落とし”の犯人なのではと疑念を抱き始め…。

ますます盛り上がる本作は、初回から第7話までの全話でTVerランキング全体1位を獲得し、見逃し配信再生数は累計1430万回（14,300,651回）を突破（※TVer DATA MARKETINGにて算出、期間：4月14日〜5月31日）している。

◆悲劇の歴史は繰り返されてしまうのか？

あかり商店街を守るため、そして光誠を殺した犯人を突き止めるため、“未来の記憶”を使って走り続けてきた英人として生きる光誠。

しかし、いくつもの歴史は変えてきても“NEOXISによるあかり商店街の買収”は覆すことができず、第8話では、いよいよあかり商店街の悲劇が目前へと迫ってきてしまう。

転生前の記憶から、NEOXISに追い詰められて池谷更紗（中村アン）の父・池谷金平（柳沢慎吾）が命を絶つ日が間もないことに気づいた英人。阻止するため、できる限りの予防策を張り、更紗に金平から目を離さないよう託す。

同時に、あかり商店街の生き残りを懸けて再び東郷義隆（市村正親）と蒼萬社長・一萬田仁志（坪倉由幸）に協力を仰ぐのだが…。

その矢先、英人をまたしても頭痛とめまいが襲い、彼は倒れてしまう。金平の命、そしてあかり商店街を守るため、英人は自分に無理を強いて病院を抜け出すが、はたして“悲劇の歴史”を阻止することはできるのか？

◆“未来を見抜く”英人に疑問を抱く更紗と友野

これまで幾度となく、英人は“未来を見抜く力”であかり商店街の窮地を救い、それを目の当たりにした友野は驚かされてきたが、それは友野だけでなく更紗も同じ。

すぐそばで見てきた更紗は、いつの頃からか英人に違和感を抱くようになっていたなか、英人の部屋で見つけた小説「未来の記憶」の開かれていたページに記されていた一文で疑惑を強める。

――歴史を変えて成功を得たものは、その代償を払う日が来る。その代償は命である――

英人の中にいる別人が、その記憶を使って生きている…？

自分が抱く思いを友野に明かす更紗。ついに2人は英人の正体に迫ることに…!?

◆英人の中に入った光誠を、現・光誠が追い詰める

一方、“命で代償を払う”可能性をはらみながらも、金平やあかり商店街を救うために奔走する英人。

そして、ついにあかり商店街が生き残る道が見えてくるのだが、その矢先にとんでもない壁が立ちはだかる。阻んだのは、現・光誠率いるNEOXISで…。

なぜ現・光誠は、これほどに英人を、そしてあかり商店街を追い詰めるのか。第8話、“光誠VS光誠”の先の見えない戦いが幕を開けることに。

2人の人生を背負う高橋一生の巧みな演技がより一層光る最終章。英人と光誠を待ち受ける運命とは？ クライマックスへとつながる波乱の第8話、必見だ。