羽田空港と都心をダイレクトに結ぶ国際玄関の一つ京急電鉄では、次世代へ向けての大きな変貌を進めています。京急電鉄は、過去最高額となる総額約449億円を投じる「2026年度鉄道事業設備投資計画」を公表しました。

今回の計画は、激変する品川駅周辺の開発や将来の航空旅客増を見据え、安全対策や利便性向上へ大きく舵を切るという内容です。数年前から進められている品川駅の地平化（2面4線化）に伴う仮線切替や大屋根の撤去、羽田空港第1・第2ターミナル駅の引上線新設、さらには今後の柔軟な運用を見据えた異例の「2両編成1000形」の新造など、ファンや沿線住民の耳目を集めるトピックが凝縮されています。

本記事では、2026年度の巨額投資の内訳から、品川駅周辺で実施中の再開発や、駅舎の改良、車内セキュリティの強化まで、その全貌を余すことなくお届けします。

過去最高規模の設備投資計画

2026年度の鉄道事業への設備投資は、総額約449億円という規模の超巨大プロジェクトです。2025年度計画の約370億円から約79億円増え、過去最高規模となります。都心側では品川駅付近の連続立体交差事業と泉岳寺駅改良工事を進め、空港アクセスでは羽田空港第1・第2ターミナル駅付近の引上線新設を継続します。

新馬場〜北品川駅間の連続立体交差事業の様子（写真：鉄道チャンネル）

投資の内訳は、安全対策の強化に約203億円、ユニバーサルで快適な輸送サービスの提供に約137億円、将来の成長に向けた投資に約101億円、環境負荷低減に約8億円です。都心部の大規模改良、空港輸送の強化、駅と車両の安全対策を並行して進めるとしています。

品川駅周辺で進む連立事業や品川駅地平化など

京急は、泉岳寺駅から新馬場駅までの区間で進める連続立体交差事業を引き続き推進します。対象区間には、品川第1踏切道を含む3か所の踏切道があり、東京都の都市計画事業として高架化を進めます。

品川駅付近の連続立体交差事業

あわせて品川駅を地平化し、2面4線化を図るための工事が進みます。

【参考記事】 品川駅のホーム地平化など 京急 新馬場駅〜泉岳寺駅間の連続立体交差事業の2025年初めの進捗状況 広域品川圏で続く改良工事 https://tetsudo-ch.com/12994183.html

2026年度は、泉岳寺駅から品川駅間の仮南行線への切り替え、品川駅大屋根の撤去、北品川駅部の本設高架橋の構築などを進めるとしています。

品川駅のホーム地平化の工程

羽田空港アクセスの強化では、羽田空港第1・第2ターミナル駅付近で進む引上線新設工事が柱となります。引上線は、車両の入れ替えなどに使う専用線です。京急は、将来の航空旅客の増加を見据え、国土交通省と連携して引上線の新設と駅改良工事を進めるとしています。

羽田空港第1・第2ターミナル駅引上線新設工事

泉岳寺駅では、ホームの拡幅やコンコースの拡張、昇降施設や出入口の機能強化を進めます。京急は、品川駅北周辺地区の開発に伴い、将来の交流人口増加を見込んでいると説明しています。駅の利便性と安全性を高め、バリアフリー化も図る考えです。

ホーム幅が広がる、泉岳寺駅改良工事のイメージ

駅改良工事とホームドアの設置

京急では、神奈川新町駅で大規模改良工事を行い、エレベーターやエスカレーターの新設、また道路との接続歩道橋の整備などで駅周辺と一体的に移動円滑化を図ります。花月総持寺駅の橋上駅舎の耐震補強工事、駅舎のリニューアルなども進められます。

大規模改良が行われている神奈川新町駅 （画像：京急電鉄）

安全対策では、2026年度から2028年度にかけて計20駅でホームドア整備を進めるとしています。

昨年度までに下記の21駅に、すでにホームドアが設置されています。

・2025年度末設置完了駅： 青物横丁駅、平和島駅、大森町駅、梅屋敷駅、京急蒲田駅、六郷土手駅、京急川崎駅、京急鶴見駅、生麦駅、京急東神奈川駅、横浜駅、日ノ出町駅、上大岡駅、金沢文庫駅、金沢八景駅、追浜駅、汐入駅、羽田空港第3ターミナル駅、羽田空港第1・第2ターミナル駅、大師橋駅、小島新田駅（21駅）

2026〜2028年度にかけては、計20駅において設置工事が進められます。

・2026〜2028年度設置予定駅： 新馬場駅、鮫洲駅、立会川駅、大森海岸駅、京急蒲田駅（2・5番線）※1、雑色駅、八丁畷駅、弘明寺駅、屏風浦駅、杉田駅、横須賀中央駅、県立大学駅、糀谷駅、大鳥居駅、穴守稲荷駅、天空橋駅、京急川崎駅（3番線）※1、港町駅、鈴木町駅、川崎大師駅、東門前駅、京急久里浜駅（20駅）

（※1は設置予定駅数に含まれません）

また、羽田空港第3ターミナル駅においてホームドア更新工事を実施し、2番線のホームドアにはデジタルサイネージが導入される計画です。

京急に設置されるホームドア（画像：京急電鉄）

車両新造や更新、車内カメラの全車両設置も

車両面では、1000形24両を代替新造します。内訳は4両編成4本と2両編成4本です。

京急は、今後の輸送需要に応じて、より柔軟な車両編成を組めるようにする考えを示しています。あわせて、既存の1000形20両では車体更新を実施し、多目的スペースの設置、非常通話装置の増設、固定窓の一部開閉化などを進めます。

また、地上側からリアルタイムに車内映像を確認できる通信機能付き防犯カメラの全車両への設置を2026年度中に完了するといい、電車内における各種事件等に対応しやすくなります。

踏切の障害物検知装置は、5か所で強化するとしています。

車両の代替新造、車内防犯カメラ設置

環境負荷低減のために

温室効果ガス排出量削減のため、全駅および全車両で照明設備のLED化が推進されます。また、電車がブレーキをかけた時に発生する電力（回生電力）の余剰分を駅舎の電気設備に供給し、照明や空調・エスカレーター等で有効活用する「駅舎補助電源装置」が変電所に導入されます。（節電効果見込：エレベーター更新は最大約50％、エスカレーター更新は約10％）

京急で導入される、駅舎補助電源装置のイメージ

自動改札機更新は引き続き進められ、8言語での表示の自動券売機・自動精算機の設置や、QR乗車券等の次世代システム導入など、インバウンド需要対応にも投資が振り分けられて行きます。また、さらなる保安度の向上と業務効率化をめざし、車両や施設の保守部門でも業務高度化のためのICT技術を活用したシステム導入等が進められるそうです。

京急電鉄が投じる過去最高の449億円。それは、私たちが毎日何気なく利用する通勤の安心（全車防犯カメラ・ホームドア設置）を守りつつ、リニア新時代に向けた三浦半島や国際空港からの動線を進化させるための未来への投資です。京急線の赤い電車に揺られるときは、車窓の向こうで日々激変していく品川や羽田の、新しインフラの鼓動を見てみるのはいかがでしょうか

（画像：京急電鉄、鉄道チャンネル）

鉄道チャンネル編集部

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