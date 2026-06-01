パパさんに叱られてしょんぼりしていたワンコですが、しばらくするとそばに寄ってきて…？あまりにも可愛い行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で33万9000回再生を突破。「愛おしい」「癒されました」「すぐ許せちゃいますね」といった声が寄せられています。

【動画：畑のトマトを食べようとして、叱られた犬→しょんぼり顔をしていて…絶対に許してしまう『まさかの表情』】

パパに叱られて落ち込むワンコ

YouTubeチャンネル「ストーカー犬 ぷぅ [パグ Pug]」に投稿されたのは、パグの「ぷぅ」ちゃんの可愛くて憎めない行動です。

この日、ぷぅちゃんは今にも泣き出しそうなくらい悲しげなお顔で、ブランケットの上にうつ伏せになっていました。先ほど畑で育てているまだ青いミニトマトを食べようとして、パパさんに「赤くなるまで待て！」と叱られてしまったのです。

すっかり落ち込んでしまったぷぅちゃんは、ついには不貞寝を開始。このままぷぅちゃんはいじけ続けて、パパさんとギクシャクした関係になってしまうかと思いきや…？

甘えん坊全開で「許して」とアピール！

しばらくしてからパパさんがソファでのんびり過ごしていたら、ぷぅちゃんもソファの背もたれの上でくつろぎに来たそう。そしてパパさんの頭にあごを乗せたり、自分の頭をぴとっとくっつけたりして、「まだ怒ってる？ごめんなさい」と反省の意を示すように甘え始めたとか。

パパさんがパソコンを開いてお仕事を始めると、「もう許して？」と今度は腕にあごを乗せるぷぅちゃん。甘えん坊全開で許しを請う姿が愛おしすぎて、キュンとせずにはいられません！パパさんはお仕事中なのに片手しか使えなくて困ってしまったものの、結局「可愛いからいいか」とデレデレに。

無事に仲直り

そしてパパさんが頭や背中を優しく撫でてあげたところ、ぷぅちゃんは「もう怒ってないのね？よかった」と安心したようで、気持ち良さそうにウトウトし始めたそう。今後もパパさんに叱られることがあっても、甘え上手なぷぅちゃんならすぐに仲直りできそうですね！

この投稿には「ぷぅちゃんの可愛さは最強」「こんな甘え方されたらたまらん」「素直で本当に良い子だなぁ」「反省仕草がとっても愛おしい」「秒で許しちゃうパパ(笑)」「速攻ラブラブで頬緩みました」といったコメントが寄せられています。

ぷぅちゃんの甘えん坊で可愛い姿やご家族との微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ストーカー犬 ぷぅ [パグ Pug]」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ストーカー犬 ぷぅ [パグ Pug]」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。