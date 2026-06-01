「ドジャース９−１フィリーズ」（３１日、ロサンゼルス）

ドジャースの先発・山本由伸が圧巻の投球でピンチを切り抜け、今季自身初の２連勝で５勝目を挙げた。

４点リードの五回だった。２安打で１死二、三塁とした。ここでＭＬＢ最多２２本塁打の１番・シュワバーを迎えて、投手コーチとナインがマウンドに集まった。右腕はここでを真価を発揮する。

初球は内角高めの１５４キロで空振り。内角へ変化球で３球連続でファウルを奪うと、内角の際どいコースを突いた１５４キロがボールとなる。続く１５６キロの外角直球で空振り三振に仕留めた。

ヤクルト、メジャーで活躍し、ＮＨＫ ＢＳで解説を務めた岩村明憲氏は「インサイドを意識さされて、最後は投げミスではあったけど、あのシュワバーをしてもバットが出てしまう。伝わってくるピッチングでした」と称賛した。

山本はシュワバーに対して、初回も内角中心の攻めでカウント２−２からの５球目、１５８キロで見逃し三振。三回２死一塁は直球とスプリットで追い込み、カウント１−２から内角低めへの１２６キロのカーブで空振り三振を奪っていた。五回の３打席連続三振に、スタンドは大歓声に包まれた。

続くターナーは内角スプリット、外角へのスライダーで追い込むと、外角低めへの１５４キロで見逃し。ターナーがＡＢＳチャレンジを要求したがストライク。再び球場から大歓声が沸いた。

山本はこのピンチを切り抜けると、続く６回もマウンドへ。先頭に四球を与え、続く打者を空振り三振に仕留めて降板となった。１０４球を投げ、４安打で自己最多タイ１０奪三振。６回１／３を無失点で５勝目を挙げた。