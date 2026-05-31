嵐が３１日、東京ドームでラストツアー「Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ」の最終公演を行い、この日をもって活動を終了した。同ツアーは全１５公演で約４９万人を動員。この日のラストライブは全３３曲を届け、櫻井翔（４４）は涙ながらに「僕たちが嵐でした。いや、僕たちが嵐です！」と万感のあいさつ。国民的アイドルグループが１９９９年のデビューから２６年半の感謝を伝えきり、有終の美を飾った。

東京ドーム９１公演など５大ドーム計２６９公演、ＭＵＦＧスタジアム１５公演という最多記録を持つ嵐らしく、大会場をフルに使った演出で最後までファンを楽しませた。

巨大な嵐の王冠オブジェが５つ宙に浮かぶ中、嵐はバックスクリーン前の上空につるされた長方形の空中ステージに登場。観客のＡＲＡＳＨＩライトが光の海のように見える。「言葉より大切なもの」でメインステージに降り、「Ｌｕｃｋｙ Ｍａｎ」で松本考案のムービングステージが約１０メートル上昇。「Ｔｒｏｕｂｌｅｍａｋｅｒ」ではムービングステージが２分割された。

「Ｏｎｅ Ｌｏｖｅ」ではジュニアが登場し、「Ｙｅｓ？ Ｎｏ？」では赤と黄のリボンを振り回す演出も。「つなぐ」ではステージ側面に炎を上げるトーチが左右４本ずつ立った。「Ｐ・Ａ・Ｒ・Ａ・Ｄ・Ｏ・Ｘ」ではメインステージ前方と背後の階段から炎が上がり、５人は水が流れるフロアでぬれながら歌い踊り、花火も上がった。

「ＣＡＲＮＩＶＡＬ ＮＩＧＨＴ ｐａｒｔ２」ではトロッコに乗ってアリーナを巡り、「エナジーソング〜絶好調超！！！！〜」では円形ステージが約５メートル上昇。「スケッチ」はセンターステージでたき火を囲んで歌われ、観客の嵐ライトも炎の色になった。

「Ｏｈ Ｙｅａｈ！」、「ハダシの未来」では王冠オブジェの一つ一つにつられたカゴに一人ずつが入って空中歌唱。スタンド２階席のファンも近くで見られる高さだ。５人は「ａ Ｄａｙ ｉｎ Ｏｕｒ Ｌｉｆｅ」で降下し「ＧＵＴＳ！」をトロッコに降りて歌い出す。「Ｍｏｎｓｔｅｒ」では噴水や炎が上がり、「迷宮ラブソング」では高さ約５メートルに上昇したムービングステージがアリーナを回る。

「Ｌｏｖｅ ｓｏ ｓｗｅｅｔ」からの３曲では全員の赤ちゃん時代、その後の成長を経てハワイでのデビュー会見、その後のキャリアの写真が映された。

最終曲「Ｆｉｖｅ」では円形ステージが上昇し、テープが発射される。最後にステージ奥の扉が閉まって５人が姿を消すと、白い雲が浮かぶ青空の下、一本道を走り去るバスの映像が流れ、公演名と５人の氏名、Ｗｉｔｈ Ｙｏｕの白文字が青地に浮かび上がった。