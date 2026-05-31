STARTO初の“博士アイドル”が誕生！ B＆ZAI・本盥郤が選んだアイドルと早稲田大・博士課程の両立

STARTO初の“博士アイドル”が誕生！ B＆ZAI・本盥郤が選んだアイドルと早稲田大・博士課程の両立