犬が短命になる飼い主の『親バカ行為』5選

大切な愛犬には惜しみなく愛情を注いでいることと思いますが、『親バカ』となる行為をしていたとしたら…？犬を不幸にする行為は、時として愛犬の寿命をも縮めかねません。

今回は犬の寿命が短くなる『親バカ行為』について解説します。是非この機会に、ご自身の行いを確認してみてください。

1.人間の食べ物の与えすぎ

食事をしていると愛犬がおねだり…可愛らしい姿についついおすそ分けをしていませんか？辛抱強く待ち続ける姿に「かわいそう」「少しだけなら」と、与えてしまうのは残念ながら『親バカ』と認定されてしまいます。

人間が食べるものは犬にとっては塩分や油分が多く、内臓に大きな負担をかけます。玉ねぎやチョコレートなど食材そのものが犬にとってNGな場合も。人間の食べ物の与えすぎは肥満を引き起こし、心臓病や糖尿病、さらに重篤な膵炎（すいえん）などのリスクを大幅に高め、犬の寿命を縮めかねません。

2.要求にすべて応える

犬の望みをすべて叶えてあげることも『親バカ』行為と言わざるを得ません。愛犬のためには良いのでは？そう思いがちですが、愛犬可愛さに何でも良しとしていると「自分の要求は何でも叶えてもらえる」と勘違いしてしまい、ワガママな犬になってしまいます。

自分の思い通りにならないと、破壊行動や要求吠えといった問題行動へつながることも。こういった状態は犬にとっても非常に大きなストレスとなります。

3.どこでも連れて行く

お出かけするなら愛犬も一緒…そんな飼い主さんも多いかと思います。しかし、人混みや花火など大きな音が鳴る場所は、犬にとっては不快でしょう。転倒や脱走のリスクもあり、命をも脅かす事態にもなりかねません。

出先でのほかの人や犬との交流も無理強いは禁物。人懐っこいフレンドリーなわんこもいますが、性格には個体差があります。愛犬の性格を把握して対応しましょう。

4.しつけをしない

犬を迎えたらしつけは必須。人間社会でともに暮らしていくため、そして犬にとっても安心材料となるからです。正しいしつけは、愛犬との「信頼関係」を築き、何をすべきか理解させるためのコミュニケーションです。

しつけを怠ると脱走や噛みつきなどのトラブルを引き起こす可能性も。「叱りたくない」「かわいそう」といった理由でしつけをしないことは、お互い不幸になってしまいます。

5.過度にかまいすぎる

愛犬とのスキンシップはとても大切なこと。ですが注意が必要なのは過度にかまいすぎる行為です。犬種の特性や個々の性格にもよりますが、ベタベタされることをあまり好まない子もいます。人と一定の距離を取る柴犬の特徴「柴距離」が良い例です。

四六時中一緒にいると、飼い主さんへの依存度が高まります。すると少しの留守番もできないほど不安を抱えてしまう「分離不安」となってしまうことも。寂しさや不安といったストレスは寿命を縮める一因となりかねません。

愛犬の健康に悪影響を与える危険行為とは？

犬が短命になる危険性のある『親バカ』行為を5つご紹介しました。ほかにも親バカ目線ではないものの、犬の健康に悪影響を与える危険行為も存在します。

ノーリードでの散歩 散歩に行かない、歩かせない 誤食、誤飲が多い タバコの副流煙

これらも犬にとっては良くない行為ばかりです。少しの油断や慢心が愛犬の健康を害し、ときに命をも奪いかねません。

特に散歩は運動不足・ストレス解消だけではなく、知的好奇心をも満たす意味でも非常に大切です。「小型犬だから」「うちの子は散歩嫌いだから」といった考えはNGです。安心安全に毎日散歩に連れ出してあげましょう。

まとめ

もし当てはまる事柄があった場合は、早急に見直し・改善が必要です。『愛犬家』と『親バカ』の線引きは難しいものですが、一度ご自身の行為を「この子のためだろうか？」「望んでいるだろうか？」と、振り返ってみることも大切です。

大切な愛犬がストレスフリーで暮らせるよう、性格をよく把握し寄り添ってあげてくださいね。

(獣医師監修：寺脇寛子)