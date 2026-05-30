元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏（69）の妻で元女優の里紗さんが30日放送の、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。初めて伸晃氏の父・石原慎太郎さんに会った時のことを明かした。

庄司智春が「どうだったんですか？ 最初、慎太郎さんとお会いした時？」と質問。里紗さんは「ビビるもなにも、お食事の席に…主人の実家に『ご飯食べにおいで』って言われて行ったんですけど。『仕事なにやってるの？』って言われて『俳優業をさせていただいております』って言ったら『なんだ！女優か！』って言って」と明かした。すると藤本美貴は「言いそう」と反応した。

里紗さんは「びっくりしましたね。『良いお嬢さんだって聞いてたから…なんだ女優なのか！』って」と吐露。庄司が「お父様にしか言えない感じですよね」と話した。

伸晃氏は「でも言い返してましたよ。『あんたの弟、裕次郎じゃない！』って」と言うと、里紗さんは「言い返してない！ それは心の中で思ってた。言ってないから」と反論。庄司が「その時は…『なんだ！』って言われた時の伸晃さんはどういうふうにしてる？」と聞くと、伸晃氏は「よそ向いてる」と答え、ミキティが「ひどーい」とツッコんだ。